Адвокат Ефремова опроверг данные о вызове на допрос двух актеров

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг информацию СМИ о вызове на допрос актеров Дарьи Белоусовой и Ивана Стебунова в рамках дела о сбыте наркотиков.
Ранее прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП, в котором погиб человек, был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в ходе следствия был установлен факт сбыта наркотических средств актеру неустановленными лицами. Возбуждено уголовное дело по статье незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, сам артист был допрошен в качестве свидетеля.
В ряде СМИ сообщалось, что по делу якобы планируется вызвать на допрос актрису Дарью Белоусову и актера Ивана Стебунова, а у Белоусовой якобы прошел обыск после ДТП.
"Это все фантазии и чушь", - сказал Пашаев РИА Новости.
Месяц назад на Садовом кольце артист Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.