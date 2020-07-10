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Адвокат Ефремова опроверг данные о вызове на допрос двух актеров
Адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг информацию СМИ о вызове на допрос актеров Дарьи Белоусовой и Ивана Стебунова в рамках дела о сбыте... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:04
эльман пашаев
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эльман пашаев, михаил ефремов, происшествия

Адвокат Ефремова опроверг данные о вызове на допрос двух актеров

12:04 10.07.2020
686
© АГН "Москва"Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
© АГН "Москва"
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Адвокат артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг информацию СМИ о вызове на допрос актеров Дарьи Белоусовой и Ивана Стебунова в рамках дела о сбыте наркотиков.
Ранее прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП, в котором погиб человек, был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в ходе следствия был установлен факт сбыта наркотических средств актеру неустановленными лицами. Возбуждено уголовное дело по статье незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, сам артист был допрошен в качестве свидетеля.
Актер Михаил Ефремов
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В ряде СМИ сообщалось, что по делу якобы планируется вызвать на допрос актрису Дарью Белоусову и актера Ивана Стебунова, а у Белоусовой якобы прошел обыск после ДТП.
"Это все фантазии и чушь", - сказал Пашаев РИА Новости.
Месяц назад на Садовом кольце артист Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Вчера, 22:05
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Эльман ПашаевМихаил ЕфремовПроисшествия
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