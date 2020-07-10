Адвокат Ефремова опроверг данные о вызове на допрос двух актеров

Ранее прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП, в котором погиб человек, был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в ходе следствия был установлен факт сбыта наркотических средств актеру неустановленными лицами. Возбуждено уголовное дело по статье незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, сам артист был допрошен в качестве свидетеля.