Лавров: США не могут подтвердить тезис о недопустимости ядерной войны

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты уже два года не могут официально подтвердить выдвинутый российской стороной тезис о недопустимости развязывания ядерной войны, Москва этим встревожена, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нас особенно тревожит уже двухгодичный отказ США переподтвердить основополагающий принцип, постулат о том, что в ядерной войне не может быть победителей и, соответственно, она никогда не должна быть развязана", - сказал Лавров во время онлайн-сессии "Примаковских чтений".
По словам российского министра, уже на протяжении двух лет это предложение, оформленное на бумаге в русле того, о чем договаривались между собой представители руководств США и СССР еще в прошлом веке, "лежит на подтверждении у американской стороны".
Положение о недопустимости ядерной войны содержалось в совместном заявлении, с которым советский лидер Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган выступили в Женеве в 1985 году.