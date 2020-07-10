В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 154

Состояние 181 госпитализированного оценивается как тяжелое, 159 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 75 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 790. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.