В Свердловской области число жертв коронавируса достигло 154

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Десять пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Свердловской области, общее число летальных случаев выросло до 154, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 154", - говорится в сообщении.
За сутки в области зарегистрировано 275 новых случаев COVID-19.
Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Ачитского городских округов, Асбеста, Белоярского, Бисерти, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Карпинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Ивделя, Каменска-Уральского, Камышлова, Качканара, Кировграда, Ирбита, поселка Малышева, Нижних Серег, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режевского, Североуральского, Сысертского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.
Всего в регионе зарегистрировано 15343 случая новой коронавирусной инфекции, уточняет штаб.
Состояние 181 госпитализированного оценивается как тяжелое, 159 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 75 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 790. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписаны 279 человек. Всего уральские врачи вылечили 9522 пациента, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.