https://ria.ru/20200710/1574159540.html
На YouTube опубликовали новый трейлер триллера "Антебеллум"
Антебеллум" с Жанель Монэ ("Скрытые фигуры", 2016 год) в главной роли. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:58
2020-07-10T13:58
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что посмотреть , фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На YouTube-канале студии Central Partnership опубликовали новый трейлер триллера "Антебеллум" с Жанель Монэ ("Скрытые фигуры", 2016 год) в главной роли.
Триллер сняли Джерард Буш и Кристофер Ренц. Продюсировали ленту создатели хоррора "Прочь (2017 год) Рэймонд Мэнсфилд и Шон Маккиттрик, а также Зев Формен ("Далласский клуб покупателей", 2013 год) и другие.
Успешная писательница Вероника Хинли (Монэ) оказывается между современным миром и временами Гражданской войны. Ей предстоит раскрыть страшную тайну, пока не стало слишком поздно. Вместе с Жанель Моне в "Антебеллуме" снялись: Марке Ричардсон II, Эрик Ланж, Джек Хьюстон, Кирси Клемонс, Тонгай Чириса, Габури Сидибе, Роб Арамайо, Лили Коулес и Джина Мэлоун.
Премьера фильма запланирована на этот год.