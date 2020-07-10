На YouTube опубликовали новый трейлер триллера "Антебеллум"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. На YouTube-канале студии Central Partnership опубликовали новый трейлер триллера "Антебеллум" с Жанель Монэ ("Скрытые фигуры", 2016 год) в главной роли.

Триллер сняли Джерард Буш и Кристофер Ренц. Продюсировали ленту создатели хоррора "Прочь (2017 год) Рэймонд Мэнсфилд и Шон Маккиттрик, а также Зев Формен ("Далласский клуб покупателей", 2013 год) и другие.

Успешная писательница Вероника Хинли (Монэ) оказывается между современным миром и временами Гражданской войны. Ей предстоит раскрыть страшную тайну, пока не стало слишком поздно. Вместе с Жанель Моне в "Антебеллуме" снялись: Марке Ричардсон II, Эрик Ланж, Джек Хьюстон, Кирси Клемонс, Тонгай Чириса, Габури Сидибе, Роб Арамайо, Лили Коулес и Джина Мэлоун.