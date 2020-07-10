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В Самарской области в результате ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли и один пострадал в результате ДТП на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:59
гумвд
красноярский район
самарская область
происшествия
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гумвд, красноярский район, самарская область, происшествия

В Самарской области в результате ДТП погибли четыре человека

11:59 10.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 10 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли и один пострадал в результате ДТП на трассе в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение об аварии поступило в пятницу в 11.40 (10.40 мск), на 21 километре дороги Новый Буян - Молгачи в Красноярском районе легковой автомобиль Toyota опрокинулся в кювет и загорелся.
"В результате ДТП погибли четыре человека (детей нет, личные данные устанавливаются), пострадал один человек (мужчина, личные данные устанавливаются), направлен в Красноярскую ЦРБ", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону, на месте работают сотрудники полиции, проводится проверка.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вчера, 14:05
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ГУМВДКрасноярский районСамарская областьПроисшествия
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