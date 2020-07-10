В ямальской тундре выявили первый случай коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июл - РИА Новости. Коронавирусная инфекция добралась до тундры Коронавирусная инфекция добралась до тундры Ямало-Ненецкого автономного округа , сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова.

"В ямальской тундре выявлен случай коронавирусной инфекции. Известна цепочка... Один из жителей контактировал с родственниками в райцентре, в домашнем очаге у которых затем был подтвержден коронавирус. Сегодня он находится в обсерваторе Салехарда, его тест на коронавирус пока считается сомнительным", - цитирует окружной оперштаб Бучкову.

По ее словам, специалистам известны все, с кем контактировал в тундре заболевший. "У людей отобрали анализы. Симптомы ОРВИ и подтвержденный положительный тест на коронавирус пока имеется только у одного контактного", - отметила она.

Бучкова подчеркнула, что оперштаб совместно с властями Ямальского района выработал тактику исключения дальнейшего распространения инфекции среди жителей тундры. Так, всех контактных вывозят в обсерватор Салехарда, где они будут находиться под наблюдением медиков.

"Администрация района выделяет проводника, владеющего ненецким языком и знающего местонахождение людей в тундре, обеспечит его противочумным костюмом и средствами индивидуальной защиты", - добавила Бучкова.