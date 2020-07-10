https://ria.ru/20200710/1574159279.html
В ямальской тундре выявили первый случай коронавируса
Коронавирусная инфекция добралась до тундры Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:55
2020-07-10T11:55
распространение нового коронавируса
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
салехард
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), салехард, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июл - РИА Новости.
Коронавирусная инфекция добралась до тундры Ямало-Ненецкого автономного округа
, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова.
"В ямальской тундре выявлен случай коронавирусной инфекции. Известна цепочка... Один из жителей контактировал с родственниками в райцентре, в домашнем очаге у которых затем был подтвержден коронавирус. Сегодня он находится в обсерваторе Салехарда, его тест на коронавирус пока считается сомнительным", - цитирует окружной оперштаб Бучкову.
По ее словам, специалистам известны все, с кем контактировал в тундре заболевший. "У людей отобрали анализы. Симптомы ОРВИ и подтвержденный положительный тест на коронавирус пока имеется только у одного контактного", - отметила она.
Бучкова подчеркнула, что оперштаб совместно с властями Ямальского района выработал тактику исключения дальнейшего распространения инфекции среди жителей тундры. Так, всех контактных вывозят в обсерватор Салехарда, где они будут находиться под наблюдением медиков.
"Администрация района выделяет проводника, владеющего ненецким языком и знающего местонахождение людей в тундре, обеспечит его противочумным костюмом и средствами индивидуальной защиты", - добавила Бучкова.
До пятницы оперштаб ЯНАО не сообщал о коронавирусе среди жителей ямальской тундры, инфекция подтверждалась либо в населенных пунктах региона, либо у вахтовиков, трудящихся в автономном округе. На Ямале зарегистрировано 7,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели около трети из них, скончались 52 человека. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 20 июля включительно.