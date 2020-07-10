Лавров заявил о возросших рисках ядерного противостояния

"Я согласен, что ядерные риски в последнее время существенно возросли, что ситуация в сфере безопасности, международной стратегической стабильности откровенно деградирует. Причины тоже всем очевидны: США хотят вернуть себе глобальное доминирование и добиться победы в том, что они называют соперничеством великих держав, они отказываются от термина стратегическая стабильность, а называют ее стратегическим соперничеством. Они хотят победить", - сказал Лавров во время онлайн-сессии "Примаковских чтений".