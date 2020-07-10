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Лавров заявил о возросших рисках ядерного противостояния
Риски ядерного противостояния в последнее время серьезно возросли, США отказываются от термина стратегической стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T14:24
сергей лавров
сша
безопасность
в мире
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Лавров: "Ситуация в сфере международной стратегической стабильности деградирует"
Риски ядерного противостояния в последнее время серьезно возросли, США отказываются от термина стратегической стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я согласен, что ядерные риски в последнее время существенно возросли, что ситуация в сфере безопасности, международной стратегической стабильности откровенно деградирует. Причины тоже всем очевидны: США хотят вернуть себе глобальное доминирование и добиться победы в том, что они называют соперничеством великих держав, они отказываются от термина стратегическая стабильность, а называют ее стратегическим соперничеством. Они хотят победить", - сказал Лавров во время онлайн-сессии "Примаковских чтений".
2020-07-10T11:54
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60
сергей лавров, сша, безопасность, в мире

Лавров заявил о возросших рисках ядерного противостояния

11:54 10.07.2020 (обновлено: 14:24 10.07.2020)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Риски ядерного противостояния в последнее время серьезно возросли, США отказываются от термина стратегической стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я согласен, что ядерные риски в последнее время существенно возросли, что ситуация в сфере безопасности, международной стратегической стабильности откровенно деградирует. Причины тоже всем очевидны: США хотят вернуть себе глобальное доминирование и добиться победы в том, что они называют соперничеством великих держав, они отказываются от термина стратегическая стабильность, а называют ее стратегическим соперничеством. Они хотят победить", - сказал Лавров во время онлайн-сессии "Примаковских чтений".
Он отметил, что США ведут демонтаж всей архитектуры контроля вооружений.
Дмитрий Медведев
Вчера, 10:12
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Сергей ЛавровСШАБезопасностьВ мире
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