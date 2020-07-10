Россия встревожена повышением США градуса обвинений в адрес Китая

"Есть, конечно, и надежда в том, что у китайцев такая политическая, дипломатическая внешнеполитическая культура, которая всегда старается избегать острых ситуаций. Но есть и очень тревожные признаки того, что, несмотря на эти ростки надежды, которые нужно лелеять, все чаще американские официальные лица переходят на личности, причем в очень жесткой форме. Это говорит о высокой степени напряженности и с той, и с другой стороны. И этот градус, конечно, весьма и весьма тревожит", - заявил Лавров во время онлайн-сессии "Примаковских чтений".