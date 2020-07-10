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Россия встревожена повышением США градуса обвинений в адрес Китая
Россия встревожена тем, что США постоянно повышают градус обвинений в адрес Китая, надеется, что точка невозврата в давлении на Пекин не будет пройдена, заявил... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:53
сергей лавров
гонконг
китай
сша
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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сергей лавров, гонконг, китай, сша, в мире

Россия встревожена повышением США градуса обвинений в адрес Китая

11:53 10.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия встревожена тем, что США постоянно повышают градус обвинений в адрес Китая, надеется, что точка невозврата в давлении на Пекин не будет пройдена, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Есть, конечно, и надежда в том, что у китайцев такая политическая, дипломатическая внешнеполитическая культура, которая всегда старается избегать острых ситуаций. Но есть и очень тревожные признаки того, что, несмотря на эти ростки надежды, которые нужно лелеять, все чаще американские официальные лица переходят на личности, причем в очень жесткой форме. Это говорит о высокой степени напряженности и с той, и с другой стороны. И этот градус, конечно, весьма и весьма тревожит", - заявил Лавров во время онлайн-сессии "Примаковских чтений".
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Лаврова выразил надежду, что у китайских и американских коллег в запасе есть какие-то дипломатические методы, методы классической дипломатии. "Когда нужно не оскорблять друг друга публично, не обвинять друг друга во всех грехах, как это делают американцы на каждом углу, а все-таки садиться и признавать, что перед тобой одна из великих держав. И нужно все-таки уважать интересы, которые у каждой, не только великой, но у любой державы, у любого государства есть", - отметил министр.
"Надеюсь, конечно, что все-таки здравый смысл возобладает и ситуация не пройдет точку невозврата. Здесь все-таки мы надеемся, что и в Соединенных Штатах есть люди, которые думают о том, как быть дальше. Когда электоральные заботы пройдут, как быть дальше с обеспечением уверенности всего мира и надежности для всего мира долларовой системы", - подчеркнул глава МИД.
США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
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Сергей ЛавровГонконгКитайСШАВ мире
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