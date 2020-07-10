В КБР рассказали о ситуации с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Немногим более 900 пациентов с Немногим более 900 пациентов с коронавирусом остаются в госпиталях в Кабардино-Балкарии , в регионе выздоровело уже более 83% заболевших COVID-19, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"В госпиталях в республике находится 910 человек, из которых 43 больных – в реанимациях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю количество госпитализаций в регионе сократилось на 31%, а число больных, поступающих в тяжелом состоянии, уменьшилось вдвое и составило 12%.

"В настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная", - подчеркивает ведомство.

По данным штаба, за сутки в КБР выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, всего 5477 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки 155 пациентов, всего выздоровевших – 4584.

В республике продолжают работу семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находится в резерве.