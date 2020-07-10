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Распространение нового коронавируса
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В КБР рассказали о ситуации с коронавирусом
Немногим более 900 пациентов с коронавирусом остаются в госпиталях в Кабардино-Балкарии, в регионе выздоровело уже более 83% заболевших COVID-19, следует из... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:50
распространение нового коронавируса
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кабардино-балкарская республика (кбр)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество, общество

В КБР рассказали о ситуации с коронавирусом

11:50 10.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости. Немногим более 900 пациентов с коронавирусом остаются в госпиталях в Кабардино-Балкарии, в регионе выздоровело уже более 83% заболевших COVID-19, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
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"В госпиталях в республике находится 910 человек, из которых 43 больных – в реанимациях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за неделю количество госпитализаций в регионе сократилось на 31%, а число больных, поступающих в тяжелом состоянии, уменьшилось вдвое и составило 12%.
"В настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная", - подчеркивает ведомство.
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По данным штаба, за сутки в КБР выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, всего 5477 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки 155 пациентов, всего выздоровевших – 4584.
В республике продолжают работу семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находится в резерве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - ОбществоОбщество
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