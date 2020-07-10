https://ria.ru/20200710/1574158947.html
В КБР рассказали о ситуации с коронавирусом
Немногим более 900 пациентов с коронавирусом остаются в госпиталях в Кабардино-Балкарии, в регионе выздоровело уже более 83% заболевших COVID-19, следует из... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:50
2020-07-10T11:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кабардино-балкарская республика (кбр)
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кабардино-балкарская республика (кбр), здоровье - общество, общество
НАЛЬЧИК, 10 июл – РИА Новости.
Немногим более 900 пациентов с коронавирусом
остаются в госпиталях в Кабардино-Балкарии
, в регионе выздоровело уже более 83% заболевших COVID-19, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 60 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"В госпиталях в республике находится 910 человек, из которых 43 больных – в реанимациях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за неделю количество госпитализаций в регионе сократилось на 31%, а число больных, поступающих в тяжелом состоянии, уменьшилось вдвое и составило 12%.
"В настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная", - подчеркивает ведомство.
По данным штаба, за сутки в КБР выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом, всего 5477 подтвержденных случаев. Выздоровели за сутки 155 пациентов, всего выздоровевших – 4584.
В республике продолжают работу семь госпиталей на 1583 койки, еще один госпиталь на 160 коек находится в резерве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.