Новый премьер Франции совершил первую рабочую поездку в Дижон

ПАРИЖ, 10 июл – РИА Новости. Новый премьер-министр Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс совершил первую рабочую поездку в Дижон, жители которого были потрясены произошедшими в июне беспорядками; глава кабмина объявил об увеличении численности сотрудников полиции в этом городе, начиная с осени.

Сопровождает главу правительства министр внутренних дел Жеральд Дарманен

"Речь идет об одной из первых моих поездок в качестве премьер-министра. Во всяком случае первой – в регионы", - сказал Кастекс, выступление которого велось на странице правительства в Facebook.

Премьер-министр подчеркнул, что произошедшее в Дижоне его шокировало. "Став премьер-министром…, я сказал себе: надо поехать на место… Вместе с министром внутренних дел, как только мы были назначены, решили приехать сюда, чтобы выразить поддержку правительства силам правопорядка в решительной борьбе, которая должна вестись против подобного рода действий в Дижоне или в других местах, которые, к сожалению, происходят часто", - добавил он.

Кастекс сообщил, что осенью около 20 новых сотрудников пополнят штат полицейских Дижоне.