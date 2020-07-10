https://ria.ru/20200710/1574158789.html
Новый премьер Франции совершил первую рабочую поездку в Дижон
Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс совершил первую рабочую поездку в Дижон, жители которого были потрясены произошедшими в июне беспорядками; глава... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:48
2020-07-10T11:48
жан кастекс
жеральд дарманен
франция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жан кастекс, жеральд дарманен, франция, в мире
ПАРИЖ, 10 июл – РИА Новости.
Новый премьер-министр Франции
Жан Кастекс совершил первую рабочую поездку в Дижон, жители которого были потрясены произошедшими в июне беспорядками; глава кабмина объявил об увеличении численности сотрудников полиции в этом городе, начиная с осени.
Сопровождает главу правительства министр внутренних дел Жеральд Дарманен
.
"Речь идет об одной из первых моих поездок в качестве премьер-министра. Во всяком случае первой – в регионы", - сказал Кастекс, выступление которого велось на странице правительства в Facebook.
Премьер-министр подчеркнул, что произошедшее в Дижоне его шокировало. "Став премьер-министром…, я сказал себе: надо поехать на место… Вместе с министром внутренних дел, как только мы были назначены, решили приехать сюда, чтобы выразить поддержку правительства силам правопорядка в решительной борьбе, которая должна вестись против подобного рода действий в Дижоне или в других местах, которые, к сожалению, происходят часто", - добавил он.
Кастекс сообщил, что осенью около 20 новых сотрудников пополнят штат полицейских Дижоне.
Беспорядки в Дижоне начались в ночь на 13 июня и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения. Ряд лиц были задержаны.