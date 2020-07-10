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Новый премьер Франции совершил первую рабочую поездку в Дижон
Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс совершил первую рабочую поездку в Дижон, жители которого были потрясены произошедшими в июне беспорядками; глава... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:48
жан кастекс
жеральд дарманен
франция
в мире
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жан кастекс, жеральд дарманен, франция, в мире

Новый премьер Франции совершил первую рабочую поездку в Дижон

11:48 10.07.2020
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© AP Photo / Gonzalo Fuentes/PoolЖан Кастекс
Жан Кастекс
© AP Photo / Gonzalo Fuentes/Pool
Жан Кастекс. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 июл – РИА Новости. Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс совершил первую рабочую поездку в Дижон, жители которого были потрясены произошедшими в июне беспорядками; глава кабмина объявил об увеличении численности сотрудников полиции в этом городе, начиная с осени.
Сопровождает главу правительства министр внутренних дел Жеральд Дарманен.
Сотрудники спецподразделения французской полиции
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В Дижоне предъявили обвинения двоим задержанным по делу о беспорядках
"Речь идет об одной из первых моих поездок в качестве премьер-министра. Во всяком случае первой – в регионы", - сказал Кастекс, выступление которого велось на странице правительства в Facebook.
Премьер-министр подчеркнул, что произошедшее в Дижоне его шокировало. "Став премьер-министром…, я сказал себе: надо поехать на место… Вместе с министром внутренних дел, как только мы были назначены, решили приехать сюда, чтобы выразить поддержку правительства силам правопорядка в решительной борьбе, которая должна вестись против подобного рода действий в Дижоне или в других местах, которые, к сожалению, происходят часто", - добавил он.
Автомобиль полиции во Франции
23 июня, 11:36
Ассоциация чеченцев во Франции осудила беспорядки в Дижоне
Кастекс сообщил, что осенью около 20 новых сотрудников пополнят штат полицейских Дижоне.
Беспорядки в Дижоне начались в ночь на 13 июня и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения. Ряд лиц были задержаны.
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Жан КастексЖеральд ДарманенФранцияВ мире
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