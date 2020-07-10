В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 37 тысяч

ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса Польше превысило 37 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили коронавирус у 265 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 37 216.

За тот же период от коронавируса скончались 11 человек. Общее число летальных случаев составило 1 562.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1597 человек, 66 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 86 712 находятся на карантине, 26 048 выздоровели.

По последним данным, с начала распространения COVID-19 в Польше выполнено 1 720 428 тестов на коронавирус. Протестированы 1 529 354 человека.

До настоящего времени в Польше действует режим эпидемии, введенный в марте.