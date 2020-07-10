https://ria.ru/20200710/1574158629.html
В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 37 тысяч
Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 37 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:47
2020-07-10T11:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
польша
германия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире
ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости.
Число выявленных случаев коронавируса
в Польше
превысило 37 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили коронавирус у 265 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 37 216.
За тот же период от коронавируса скончались 11 человек. Общее число летальных случаев составило 1 562.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии
. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1597 человек, 66 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 86 712 находятся на карантине, 26 048 выздоровели.
По последним данным, с начала распространения COVID-19 в Польше выполнено 1 720 428 тестов на коронавирус. Протестированы 1 529 354 человека.
До настоящего времени в Польше действует режим эпидемии, введенный в марте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.