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Распространение нового коронавируса
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В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 37 тысяч
Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 37 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:47
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, германия, в мире

В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 37 тысяч

11:47 10.07.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 37 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили коронавирус у 265 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 37 216.
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За тот же период от коронавируса скончались 11 человек. Общее число летальных случаев составило 1 562.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1597 человек, 66 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 86 712 находятся на карантине, 26 048 выздоровели.
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По последним данным, с начала распространения COVID-19 в Польше выполнено 1 720 428 тестов на коронавирус. Протестированы 1 529 354 человека.
До настоящего времени в Польше действует режим эпидемии, введенный в марте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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