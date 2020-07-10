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В Минздраве предложили ограничить рекламу продуктов нездорового питания
Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина предложила законодательно ограничить рекламу продуктов нездорового питания. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:54
оксана драпкина (врач)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
камчатский край
общество
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РИА Новости
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оксана драпкина (врач), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), камчатский край, общество

В Минздраве предложили ограничить рекламу продуктов нездорового питания

11:46 10.07.2020 (обновлено: 13:54 10.07.2020)
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© Fotolia / lisa870Картофельные чипсы
Картофельные чипсы
© Fotolia / lisa870
Картофельные чипсы. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина предложила законодательно ограничить рекламу продуктов нездорового питания.

"Первое — создать единую здоровьесберегающую среду. <...> Второе — закрепление в законодательстве мер, направленных на ограничение рекламы продуктов нездорового питания, изменение маркировки продуктов, ограничение соли, повышение доступности здорового питания", — сказала она на круглом столе в Совете Федерации.

Кроме того, Драпкина предложила распространить успешный опыт регионов по укреплению общественного здоровья. Она напомнила об индексе приверженности здоровому образу жизни: по данным Росстата, в прошлом году этот индекс в среднем по стране составил 12 процентов (то есть 12 процентов населения ведут здоровый образ жизни). Однако по регионам цифры очень разнятся: от 0,04 процента в Камчатском крае до 40 процентов в Ингушетии, отметила специалист.
По словам Драпкиной, нужно разрабатывать и меры по снижению смертности на дому. Речь идет о быстром обращении к врачам и повышении информированности населения, пояснила она. "Если болит в груди, не надо ждать, надо поднять трубку и вызвать бригаду скорой медицинской помощи", — добавила специалист.
Девушка у витрины пекарни
22 июня, 12:00ЗОЖ
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Оксана Драпкина (врач)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Камчатский крайОбщество
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