В Минздраве предложили ограничить рекламу продуктов нездорового питания

"Первое — создать единую здоровьесберегающую среду. <...> Второе — закрепление в законодательстве мер, направленных на ограничение рекламы продуктов нездорового питания, изменение маркировки продуктов, ограничение соли, повышение доступности здорового питания", — сказала она на круглом столе в Совете Федерации.

По словам Драпкиной, нужно разрабатывать и меры по снижению смертности на дому. Речь идет о быстром обращении к врачам и повышении информированности населения, пояснила она. "Если болит в груди, не надо ждать, надо поднять трубку и вызвать бригаду скорой медицинской помощи", — добавила специалист.