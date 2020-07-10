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https://ria.ru/20200710/1574158462.html
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 147
Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 147, сообщает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
пермский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, пермский край

В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 147

11:46 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы
Врачи городской клинической больницы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи городской клинической больницы . Архивное фото
ПЕРМЬ, 10 июл - РИА Новости. Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 147, сообщает региональный минздрав.
"За прошедшие сутки скончались пять инфицированных пациентов, кроме того, COVID-19 стал причиной смерти одного человека. Таким образом, на сегодня зафиксировано 147 летальных исходов пациентов с COVID-19: непосредственно от коронавируса скончались 89 человек, еще 58 – от других причин", — говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4282 случая заражения COVID-19, в том числе 57 за последние сутки, выздоровели 3167 пациентов, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииПермский край
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