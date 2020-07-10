В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 147

ПЕРМЬ, 10 июл - РИА Новости. Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Пермском крае за минувшие сутки, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 147, сообщает региональный минздрав.
"За прошедшие сутки скончались пять инфицированных пациентов, кроме того, COVID-19 стал причиной смерти одного человека. Таким образом, на сегодня зафиксировано 147 летальных исходов пациентов с COVID-19: непосредственно от коронавируса скончались 89 человек, еще 58 – от других причин", — говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4282 случая заражения COVID-19, в том числе 57 за последние сутки, выздоровели 3167 пациентов, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.