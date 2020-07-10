В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 147

"За прошедшие сутки скончались пять инфицированных пациентов, кроме того, COVID-19 стал причиной смерти одного человека. Таким образом, на сегодня зафиксировано 147 летальных исходов пациентов с COVID-19: непосредственно от коронавируса скончались 89 человек, еще 58 – от других причин", — говорится в сообщении.