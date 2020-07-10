В Омске восстановили электроснабжение после аварии на трех подстанциях

Часть домов во всех пяти округах Омска осталась без света из-за аварийного отключения в ночь на пятницу. В контакт-центре компании "Россети Сибирь" пояснили, что произошло технологическое нарушение на линии электропередачи на подстанциях Прибрежной, Куйбышевской и Фрунзенской. Соцобъекты - военный госпиталь, госпиталь для ветеранов войн, канализационно-насосную станцию №2 и другие переподключала другая сетевая организация "Омскэлектро". Количество потребителей, оставшихся без электричества, не называлось.