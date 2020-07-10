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В Омске восстановили электроснабжение после аварии на трех подстанциях
Энергетики завершили восстановительные работы в Омске после масштабного отключения электричества в ночь на пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:45
омск
происшествия
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60
омск, происшествия

В Омске восстановили электроснабжение после аварии на трех подстанциях

11:45 10.07.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач . Архивное фото
ОМСК, 10 июл - РИА Новости. Энергетики завершили восстановительные работы в Омске после масштабного отключения электричества в ночь на пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Россети Сибирь".
Часть домов во всех пяти округах Омска осталась без света из-за аварийного отключения в ночь на пятницу. В контакт-центре компании "Россети Сибирь" пояснили, что произошло технологическое нарушение на линии электропередачи на подстанциях Прибрежной, Куйбышевской и Фрунзенской. Соцобъекты - военный госпиталь, госпиталь для ветеранов войн, канализационно-насосную станцию №2 и другие переподключала другая сетевая организация "Омскэлектро". Количество потребителей, оставшихся без электричества, не называлось.
"Предварительная причина (отключения электроэнергии) – повреждение на подстанции Фрунзенская в ячейке 10 киловольт концевой муфты фидера. Энергетики "Россети Сибирь" и "Омскэлектро" вели работы ночью. В настоящий момент ограничений для потребителей нет, работы завершены, все потребители подключены", - сказали в пресс-службе компании "Россети Сибирь".
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