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Распространение нового коронавируса
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В Подмосковье 23 больницы заработали в обычном режиме
Порядка 4,3 тысячи коек на базе 23 больниц Московской области вернули к плановому режиму работы в связи с улучшением ситуации с коронавирусной инфекцией... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:52
распространение нового коронавируса
светлана стригункова
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коронавирусы
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Подмосковье 23 больницы заработали в обычном режиме

11:52 10.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Порядка 4,3 тысячи коек на базе 23 больниц Московской области вернули к плановому режиму работы в связи с улучшением ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"В первую очередь, мы восстанавливаем плановую помощь в многопрофильных стационарах по тем направлениям, которые были наиболее востребованы у жителей. Это кардиология, неврология, хирургия, травматология. В общей сложности мы вернули к прежней работе 23 больницы, в том числе – Ивантеевскую, Наро-Фоминскую, Домодедовскую. Всего порядка 4,3 тысячи коек", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
Во всех больницах проведена обязательная дезинфекция помещений, сотрудники прошли медицинское обследование, рассказали в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСветлана СтригунковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
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