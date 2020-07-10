В Подмосковье 23 больницы заработали в обычном режиме

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Порядка 4,3 тысячи коек на базе 23 больниц Московской области вернули к плановому режиму работы в связи с улучшением ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"В первую очередь, мы восстанавливаем плановую помощь в многопрофильных стационарах по тем направлениям, которые были наиболее востребованы у жителей. Это кардиология, неврология, хирургия, травматология. В общей сложности мы вернули к прежней работе 23 больницы, в том числе – Ивантеевскую, Наро-Фоминскую, Домодедовскую. Всего порядка 4,3 тысячи коек", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
Во всех больницах проведена обязательная дезинфекция помещений, сотрудники прошли медицинское обследование, рассказали в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.