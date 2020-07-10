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Посольство ответило на обвинения немецкой контрразведки в адрес России
Посольство России в Германии обратило внимание на "антироссийские пассажи" в докладе о работе контрразведки, ранее представленном главой германского МВД Хорстом РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:19
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Ну а каких выводов они ждали?! США прослушивает всех в Германии и не скрывает этого, но в повышенной разведдеятельности виновата Россия. Ну логично, че.
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Ну а что другое можно вякнуть из-под заморской попки... :)
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телеканал rt, хорст зеехофер, rt deutsch, sputnik, москва, германия, китай, берлин (город), в мире

Посольство ответило на обвинения немецкой контрразведки в адрес России

11:42 10.07.2020 (обновлено: 12:19 10.07.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Германии
Здание посольства Российской Федерации в Германии
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Здание посольства Российской Федерации в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 июн — РИА Новости. Посольство России в Германии обратило внимание на "антироссийские пассажи" в докладе о работе контрразведки, ранее представленном главой германского МВД Хорстом Зеехофером.

"Голословные, набившие оскомину обвинения, выдержанные в традициях "охоты на ведьм", вызывают по меньшей мере недоумение. Остается глубоко сожалеть, что уважаемое ведомство пытается инструментализировать в политических интересах тему так называемой российской угрозы, разыскивая в темной комнате черную кошку, которой там нет", — прокомментировали РИА Новости в дипмиссии.

Там добавили, что происходящее не способствует позитивному развитию двусторонних отношений.
В докладе Зеехофера утверждается, что Россия наряду с Китаем, Ираном и Турцией остается лидером в разведдеятельности, направленной против Германии. Также отмечено, что спецслужбы России и КНР особенно активны в сфере кибершпионажа против немецких ведомств.
Студия информационного агентства и радио Sputnik
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Кроме того, в документе сказано, что разведдеятельность России затрагивает все сферы немецкой политики, которые могут повлиять на Москву, особенно внешнюю политику и экономику.
Помимо этого, авторы доклада заявили, что в интересах России в Германии работают "агенты влияния" — отдельные люди и общественные организации, стоящие на пророссийских позициях, хотя в 2019 году их активность снизилась. Центральную роль в этом играют RT Deutsch и Sputnik, считают в контрразведке.
Sputnik и RT на Западе не раз обвиняли в фейках, однако не приводили при этом никаких доказательств.
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Популярные комментарии
Ну а каких выводов они ждали?! США прослушивает всех в Германии и не скрывает этого, но в повышенной разведдеятельности виновата Россия. Ну логично, че.
10 июля, 12:25
Дик Котов
79602731
Ну а что другое можно вякнуть из-под заморской попки... :)
10 июля, 12:59
Александр И
1520000
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