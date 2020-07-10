Посольство ответило на обвинения немецкой контрразведки в адрес России

БЕРЛИН, 10 июн — РИА Новости. Посольство России в Германии обратило внимание на "антироссийские пассажи" в докладе о работе контрразведки, ранее представленном главой германского МВД Посольство России в Германии обратило внимание на "антироссийские пассажи" в докладе о работе контрразведки, ранее представленном главой германского МВД Хорстом Зеехофером

"Голословные, набившие оскомину обвинения, выдержанные в традициях "охоты на ведьм", вызывают по меньшей мере недоумение. Остается глубоко сожалеть, что уважаемое ведомство пытается инструментализировать в политических интересах тему так называемой российской угрозы, разыскивая в темной комнате черную кошку, которой там нет", — прокомментировали РИА Новости в дипмиссии.

Там добавили, что происходящее не способствует позитивному развитию двусторонних отношений.

Китаем , Ираном и Германии . Также отмечено, что спецслужбы России и КНР особенно активны в сфере кибершпионажа против немецких ведомств. В докладе Зеехофера утверждается, что Россия наряду с, Ираном и Турцией остается лидером в разведдеятельности, направленной против. Также отмечено, что спецслужбы России и КНР особенно активны в сфере кибершпионажа против немецких ведомств.

Кроме того, в документе сказано, что разведдеятельность России затрагивает все сферы немецкой политики, которые могут повлиять на Москву, особенно внешнюю политику и экономику.

Помимо этого, авторы доклада заявили, что в интересах России в Германии работают "агенты влияния" — отдельные люди и общественные организации, стоящие на пророссийских позициях, хотя в 2019 году их активность снизилась. Центральную роль в этом играют RT Deutsch и Sputnik, считают в контрразведке.