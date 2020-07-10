https://ria.ru/20200710/1574158144.html
Посольство ответило на обвинения немецкой контрразведки в адрес России
Посольство России в Германии обратило внимание на "антироссийские пассажи" в докладе о работе контрразведки, ранее представленном главой германского МВД Хорстом РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:42
2020-07-10T12:19
телеканал rt
хорст зеехофер
rt deutsch
sputnik
москва
германия
китай
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/142890/91/1428909117_0:181:2997:1867_1400x0_80_0_0_b87228ff73505fa7472031113ad8c640.jpg
https://ria.ru/20200709/1574135601.html
https://ria.ru/20190718/1556631925.html
Дик Котов
Ну а каких выводов они ждали?! США прослушивает всех в Германии и не скрывает этого, но в повышенной разведдеятельности виновата Россия. Ну логично, че.
125
Александр И
Ну а что другое можно вякнуть из-под заморской попки... :)
17
6
москва
германия
китай
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/142890/91/1428909117_0:181:2997:1867_1400x0_80_0_0_b87228ff73505fa7472031113ad8c640.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/142890/91/1428909117_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_06c84e0f3e575259552dfbcf96961c3f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/142890/91/1428909117_475:0:2523:2048_1400x0_80_0_0_f2ce70d00aa5c31effcbdbf64abaaf3e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеканал rt, хорст зеехофер, rt deutsch, sputnik, москва, германия, китай, берлин (город), в мире
БЕРЛИН, 10 июн — РИА Новости.
Посольство России в Германии обратило внимание на "антироссийские пассажи" в докладе о работе контрразведки, ранее представленном главой германского МВД Хорстом Зеехофером
.
"Голословные, набившие оскомину обвинения, выдержанные в традициях "охоты на ведьм", вызывают по меньшей мере недоумение. Остается глубоко сожалеть, что уважаемое ведомство пытается инструментализировать в политических интересах тему так называемой российской угрозы, разыскивая в темной комнате черную кошку, которой там нет", — прокомментировали РИА Новости в дипмиссии.
Там добавили, что происходящее не способствует позитивному развитию двусторонних отношений.
В докладе Зеехофера утверждается, что Россия наряду с Китаем
, Ираном и Турцией
остается лидером в разведдеятельности, направленной против Германии
. Также отмечено, что спецслужбы России и КНР особенно активны в сфере кибершпионажа против немецких ведомств.
Кроме того, в документе сказано, что разведдеятельность России затрагивает все сферы немецкой политики, которые могут повлиять на Москву, особенно внешнюю политику и экономику.
Помимо этого, авторы доклада заявили, что в интересах России в Германии работают "агенты влияния" — отдельные люди и общественные организации, стоящие на пророссийских позициях, хотя в 2019 году их активность снизилась. Центральную роль в этом играют RT Deutsch и Sputnik, считают в контрразведке.
Sputnik и RT на Западе не раз обвиняли в фейках, однако не приводили при этом никаких доказательств.