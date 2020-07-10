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Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений, Турция - три, сообщается в... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:41
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353
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война в сирии, латакия (город), сирия, алеппо, в мире

Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки

11:41 10.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала шесть нарушений, Турция - три, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 6 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 1, Латакия – 1, Идлиб – 4. Турецкой частью представительства зафиксировано 3 факта открытия огня в провинциях: Латакия – 2, Идлиб - 1", - говорится в тексте бюллетеня.
В течение суток Центром по примирению были проведены три гуманитарные акции: в населенном пункте Эль-Эс (провинция Алеппо) было выдано 250 продовольственных наборов, общим весом 1,213 тонны; в населенном пункте Руби (провинция Алеппо) было выдано 440 продовольственных наборов, общим весом 2,134 тонны; в населенном пункте Кусайр (провинция Хасеке) выдано 440 продовольственных наборов, общим весом 2,134 тонны.
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