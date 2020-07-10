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https://ria.ru/20200710/1574158075.html
В Тверской области число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Тверской области превысило 4 тысячи, количество летальных случаев увеличилось за сутки с 91 до 94,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тверская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, тверская область

В Тверской области число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи

11:41 10.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фельдшер скорой медицинской помощи . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Тверской области превысило 4 тысячи, количество летальных случаев увеличилось за сутки с 91 до 94, сообщает правительство региона.
За минувшие сутки в области подтверждено 30 новых случаев COVID-19.
"Всего на настоящее время в регионе подтвержден 4001 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Со вчерашнего дня выздоровели 95 человек, всего выздоровел 3231 пациент.
"Девяносто четыре человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - информирует облправительство.
Машина скорой помощи
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В России за сутки умерли 174 пациента с коронавирусом
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 9 июля количество летальных исходов выросло до 91.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииТверская область
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