В Тверской области число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи

ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Тверской области превысило 4 тысячи, количество летальных случаев увеличилось за сутки с 91 до 94, сообщает правительство региона.
За минувшие сутки в области подтверждено 30 новых случаев COVID-19.
"Всего на настоящее время в регионе подтвержден 4001 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Со вчерашнего дня выздоровели 95 человек, всего выздоровел 3231 пациент.
"Девяносто четыре человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - информирует облправительство.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 9 июля количество летальных исходов выросло до 91.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
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