В Тверской области число случаев COVID-19 превысило четыре тысячи

За минувшие сутки в области подтверждено 30 новых случаев COVID-19.

"Всего на настоящее время в регионе подтвержден 4001 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Со вчерашнего дня выздоровели 95 человек, всего выздоровел 3231 пациент.

"Девяносто четыре человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - информирует облправительство.

В России за сутки умерли 174 пациента с коронавирусом

В России за сутки умерли 174 пациента с коронавирусом

По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На 9 июля количество летальных исходов выросло до 91.