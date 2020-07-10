https://ria.ru/20200710/1574157944.html
В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча
Следователи Мошковского района Новосибирской области возбудили уголовное дело об убийстве заместителя директора по воспитательной работе местной школы. В... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:47
2020-07-10T12:46
су ск рф по новосибирской области
новосибирская область
происшествия
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https://ria.ru/20190211/1550671973.html
freizdorf
Безденежье и разврат , сегодняшняя Россия.
32
Быть Христианином
Как она справится, когда государство не запрещает пропоганду насилия и воровства через игры? Хотя бы взять GTA! А похожих угр куча!
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8
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
су ск рф по новосибирской области, новосибирская область, происшествия