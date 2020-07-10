Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574157944.html
В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча
Следователи Мошковского района Новосибирской области возбудили уголовное дело об убийстве заместителя директора по воспитательной работе местной школы. В... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:46
су ск рф по новосибирской области
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:46:3067:1771_1400x0_80_0_0_f0f657b2e19c966ff613c710a2780c11.jpg
https://ria.ru/20190211/1550671973.html
Безденежье и разврат , сегодняшняя Россия.
32
Как она справится, когда государство не запрещает пропоганду насилия и воровства через игры? Хотя бы взять GTA! А похожих угр куча!
14
8
новосибирская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:46:3067:1771_1400x0_80_0_0_f0f657b2e19c966ff613c710a2780c11.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_169:0:2898:2047_1400x0_80_0_0_9111a1a0c1ecd26ff9b6de132e6ab15e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_732:0:2779:2047_1400x0_80_0_0_5e5cd209588c37dc124e1b37dff46c13.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
су ск рф по новосибирской области, новосибирская область, происшествия

В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча

11:47 10.07.2020 (обновлено: 12:46 10.07.2020)
12126
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 10 июл — РИА Новости. Следователи Мошковского района Новосибирской области возбудили уголовное дело об убийстве заместителя директора по воспитательной работе местной школы. В преступлении подозревают восьмиклассника, ученика этой школы, сообщают "Вести Новосибирск".
Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 июля в поселке Смоленский. По данным следствия, преступник с целью ограбления залез в квартиру завуча через окно. Женщина проснулась и попыталась его задержать, однако получила удар ножом и скончалась на месте.
Как рассказал "Вестям" источник в районной администрации, школьник уже сознался в преступлении.
В управлении Следственного комитета по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. При этом собеседник агентства не смог рассказать о личности задержанного.
Молоток судьи
11 февраля 2019, 10:22
В Белоруссии подросток убил учительницу и школьника
42491619028
Обсудить 8
СУ СК РФ по Новосибирской областиНовосибирская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Безденежье и разврат , сегодняшняя Россия.
10 июля, 12:12
freizdorf
6004319
Как она справится, когда государство не запрещает пропоганду насилия и воровства через игры? Хотя бы взять GTA! А похожих угр куча!
10 июля, 14:04
Быть Христианином
710006
Рекомендуем
Денис Ефимов
"Сядет вместе с ним": сибиряк сдал в полицию вора и заработал уголовку
Илона (справа) и Алина
История сестер, нашедших друг друга спустя десятилетия
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности
Кадры с места убийства ветерана ВОВ из Башкирии
В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предупредил об угрозе развала Белоруссии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Судьба договора СНВ-3 предрешена, заявил Лавров
Мила Кузнецова — рекордсменка Украины в номинации Самая большая женская натуральная грудь
На Украине определили обладательницу самого большого бюста
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
"Это как ядерное оружие": США придумали, как наказать Китай
Смартфон
На iPhone по всему миру произошел сбой
Медицинская сестра в больничной палате
Девочку из Красногорска, на которую упала бутылка, выписали из больницы
Здание посольства Российской Федерации в Германии
Посольство ответило на обвинения немецкой контрразведки в адрес России
Девушка позирует фотографу на пляже в Сан-Диего, Калифорния
Лучшие фото недели: гроза, протест невест и маска из золота
Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии стал мечетью
Сфера Дайсона
В "зеленой зоне". Ученые повысили шансы найти внеземные цивилизации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
Лента новостейМолния