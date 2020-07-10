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ЦИК Белоруссии рассказал о процедуре регистрации кандидатов в президенты
Центризбирком Белоруссии при рассмотрении вопроса о регистрации либо нерегистрации кандидатов в президенты будет учитывать легальность полученных ими доходов,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:29
президентская кампания в белоруссии
белгазпромбанк
виктор бабарико
лидия ермошина
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президентская кампания в белоруссии, белгазпромбанк, виктор бабарико, лидия ермошина, белоруссия, в мире

ЦИК Белоруссии рассказал о процедуре регистрации кандидатов в президенты

11:37 10.07.2020 (обновлено: 12:29 10.07.2020)
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© Фото предослено пресс-службой ЦИК БелоруссииГлава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
© Фото предослено пресс-службой ЦИК Белоруссии
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Центризбирком Белоруссии при рассмотрении вопроса о регистрации либо нерегистрации кандидатов в президенты будет учитывать легальность полученных ими доходов, при этом не имеет никакого значения, где именно политики хранят свои сбережения, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
Белорусы будут выбирать главу государства 9 августа. На регистрацию кандидатами в президенты документы в ЦИК подали семь человек, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Он является фигурантом уголовного дела и находится в СИЗО КГБ. Бабарико обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взятки. В поданной в ЦИК декларации о доходах, которую разместил штаб политика, он среди прочего указал, что принадлежащие ему 100 тысяч долларов хранятся у одного его друга, еще одна крупная сумма, 100 тысяч евро, - у второго друга.
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"Главное в данном случае - законность получения дохода, а не то, что деньги хранятся у друга. То есть если источники дохода будут законные, одолжил он кому-то деньги или нет, не имеет никакого значения", - заявила Ермошина, комментируя особенности декларации Бабарико.
При этом она отметила, что перечисление сведений о том, кому претендент на пост президента дал на хранение деньги, "не предусмотрено постановлением Совмина, который утвердил данную форму декларации". По словам Ермошиной, ЦИК не проверяет ни банковские счета, ни где хранит свои деньги кандидат, "он может их и под матрасом хранить".
"Указано это подобным образом именно потому, что декларация подписана уже после возбуждения уголовного дела в отношении господина Бабарико. То есть он хотел показать некую легальность конкретных сумм именно в рамках возбужденного уголовного дела. К выборам это никакого отношения не имеет… Относительно решения о регистрации (Бабарико кандидатом – ред.), которое примет Центральная комиссия, я пока ничего не могу сказать", - отметила руководитель ЦИК.
Она также обратила внимание, что декларация Бабарико, как и декларации других претендентов на пост президента, направлена в профильные организации, которые занимаются проверкой денег, недвижимости – кроме банков. Ермошина уточнила, что все сведения, которые касаются денежных сумм, хранящихся в банках, составляют тайну.
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В целом, по словам Ермошиной, основанием для отказа в регистрации может стать недостоверность указанных сведений в размере, превышающем 20% от годового дохода, но это "право ЦИК, а не обязанность", поскольку ситуация может оцениваться по-разному.
В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял на протяжении почти 20 лет, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца, были задержаны 18 июня. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ.
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Президентская кампания в БелоруссииБелгазпромбанкВиктор БабарикоЛидия ЕрмошинаБелоруссияВ мире
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