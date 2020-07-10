Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574157758.html
ЦИК Белоруссии сможет подготовить референдум по Конституции за 60 дней
ЦИК Белоруссии при необходимости подготовит референдум, посвященный принятию новой редакции конституции, за 60 дней, заявила в интервью РИА Новости руководитель РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:29
лидия ермошина
цик белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/31037/26/310372660_0:0:1001:564_1400x0_80_0_0_074158fa9a0c4482dbded484222516a5.jpg
https://ria.ru/20200709/1574139956.html
https://ria.ru/20200710/1574157470.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/31037/26/310372660_0:0:1001:564_1400x0_80_0_0_074158fa9a0c4482dbded484222516a5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/31037/26/310372660_0:0:889:667_1400x0_80_0_0_ccea397501c016ffbd0fbc18658b92d0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/31037/26/310372660_8:0:675:667_1400x0_80_0_0_73f7d23cb3858793c6fc5bda1b21cff3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лидия ермошина, цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

ЦИК Белоруссии сможет подготовить референдум по Конституции за 60 дней

11:35 10.07.2020 (обновлено: 12:29 10.07.2020)
926
© РИА Новости / Дмитрий ЖмуцкийГлава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина
© РИА Новости / Дмитрий Жмуцкий
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина. Архивное фото
МИНСК, 10 июл – РИА Новости. ЦИК Белоруссии при необходимости подготовит референдум, посвященный принятию новой редакции конституции, за 60 дней, заявила в интервью РИА Новости руководитель Центризбиркома Лидия Ермошина.
"Очень немного (нужно времени на подготовку референдума – ред.). Тут, по сути дела, можно уложиться дней в 60. За 45 дней до проведения этого мероприятия у нас образуются участковые избирательные комиссии, вот с ними это все и связано. А полномочия территориальных комиссий можно возложить на постоянно действующие территориальные комиссии, которые созданы для местных выборов и у которых срок полномочий истекает только при назначении новых местных выборов", - сказала Ермошина.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 21:37
Лукашенко раскритиковал слова о "цене суверенитета" Белоруссии
По ее словам, для подготовки референдума "просто нужны деньги, создать участковые комиссии, выверить списки". "Все то, что будет осуществляться в рамках рекламы вопросов, выносимых на референдум, - это уже работа СМИ", - сказала собеседница агентства.
Она также сообщила, что Центризбиркому республики пока не давалось каких-либо поручений по подготовке референдума, для этого сначала должен появиться сам проект новой редакции конституции.
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
11:32
В Белоруссии оценили возможность объединения кандидатов в президенты
"Разрабатывать его (проект – ред.) будут ученые и юристы, прежде всего, специалисты Конституционного суда, а также нашего центра законодательства и правовых инициатив. ЦИК – это организационный технический орган, который вступит в действие только после того, как референдум будет назначен. Поэтому пока мы не обладаем никакой информацией", - добавила Ермошина.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новая редакция белорусской конституции будет подготовлена в течение двух лет, при этом еще до ее принятия будут сделаны шаги по передаче полномочий "вниз" - местной власти, "до председателей райисполкомов, губернатора". Принятие новой редакции конституции или поправок в действующую требует проведения общереспубликанского референдума.
Читайте полный текст интервью >>
240007
Обсудить 0
Лидия ЕрмошинаЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
ЦИК Белоруссии рассказал о процедуре регистрации кандидатов в президенты
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
В Белоруссии оценили возможность объединения кандидатов в президенты
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина
В Белоруссии не исключили проведение выборов без иностранных наблюдателей
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
В ЦИК Белоруссии объяснили "несовпадения" подписей
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля
Мила Кузнецова — рекордсменка Украины в номинации Самая большая женская натуральная грудь
На Украине определили обладательницу самого большого бюста
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Крым
Экс-депутат Рады рассказал о новом "гвозде в невозврат" Крыма на Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Лидия Ермошина
В ЦИК Белоруссии заявили об электронных письмах и звонках с угрозами
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись почти 40 беженцев из-за рубежа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
Лента новостейМолния