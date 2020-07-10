ЦИК Белоруссии сможет подготовить референдум по Конституции за 60 дней

МИНСК, 10 июл – РИА Новости. ЦИК Белоруссии при необходимости подготовит референдум, посвященный принятию новой редакции конституции, за 60 дней, заявила в интервью РИА Новости руководитель Центризбиркома Лидия Ермошина

"Очень немного (нужно времени на подготовку референдума – ред.). Тут, по сути дела, можно уложиться дней в 60. За 45 дней до проведения этого мероприятия у нас образуются участковые избирательные комиссии, вот с ними это все и связано. А полномочия территориальных комиссий можно возложить на постоянно действующие территориальные комиссии, которые созданы для местных выборов и у которых срок полномочий истекает только при назначении новых местных выборов", - сказала Ермошина.

По ее словам, для подготовки референдума "просто нужны деньги, создать участковые комиссии, выверить списки". "Все то, что будет осуществляться в рамках рекламы вопросов, выносимых на референдум, - это уже работа СМИ", - сказала собеседница агентства.

Она также сообщила, что Центризбиркому республики пока не давалось каких-либо поручений по подготовке референдума, для этого сначала должен появиться сам проект новой редакции конституции.

"Разрабатывать его (проект – ред.) будут ученые и юристы, прежде всего, специалисты Конституционного суда, а также нашего центра законодательства и правовых инициатив. ЦИК – это организационный технический орган, который вступит в действие только после того, как референдум будет назначен. Поэтому пока мы не обладаем никакой информацией", - добавила Ермошина.