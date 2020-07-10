В детской больнице Пермского края выявили коронавирус

ПЕРМЬ, 10 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен у одного из родителей пациента детской больницы Пермского края, находившегося в медучредении вместе с ребенком, все контактировавшие с заболевшим люди проходят тестирование на COVID-19, сообщает краевой минздрав.

"Зафиксирован положительный мазок у родителя пациента. У ребенка на данный момент инфекция не выявлена. На прошлой неделе он поступил в экстренном порядке в хирургическое отделение. Палата освобождена после перевода пациента с родителем в перепрофилированный под COVID-19 корпус, проведена заключительная дезинфекция", — рассказали в ведомстве.

В министерстве корреспонденту РИА Новости пояснили, что установлены все "контактные" лица, эпидемиологическая служба медучреждения берет у них мазки для исследования на коронавирусную инфекцию. Результаты их тестов на COVID-19 пока не получены. При этом в больнице оперативно проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия.

"Оказание экстренной и неотложной хирургической медпомощи детскому населению в клинике продолжает осуществляться в прежнем объёме", - добавил представитель ведомства.

За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4 282 случая заражения COVID-19, в том числе 57 за последние сутки, более сотни больных скончались, выздоровели 3 310 человек.