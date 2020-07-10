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В детской больнице Пермского края выявили коронавирус
Коронавирус выявлен у одного из родителей пациента детской больницы Пермского края, находившегося в медучредении вместе с ребенком, все контактировавшие с... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, пермский край

В детской больнице Пермского края выявили коронавирус

11:33 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
ПЕРМЬ, 10 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен у одного из родителей пациента детской больницы Пермского края, находившегося в медучредении вместе с ребенком, все контактировавшие с заболевшим люди проходят тестирование на COVID-19, сообщает краевой минздрав.
"Зафиксирован положительный мазок у родителя пациента. У ребенка на данный момент инфекция не выявлена. На прошлой неделе он поступил в экстренном порядке в хирургическое отделение. Палата освобождена после перевода пациента с родителем в перепрофилированный под COVID-19 корпус, проведена заключительная дезинфекция", — рассказали в ведомстве.
В министерстве корреспонденту РИА Новости пояснили, что установлены все "контактные" лица, эпидемиологическая служба медучреждения берет у них мазки для исследования на коронавирусную инфекцию. Результаты их тестов на COVID-19 пока не получены. При этом в больнице оперативно проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия.
"Оказание экстренной и неотложной хирургической медпомощи детскому населению в клинике продолжает осуществляться в прежнем объёме", - добавил представитель ведомства.
За время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 4 282 случая заражения COVID-19, в том числе 57 за последние сутки, более сотни больных скончались, выздоровели 3 310 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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