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В Белоруссии оценили возможность объединения кандидатов в президенты
Объединение двух претендентов на пост президента на выборах в Белоруссии невозможно, допускается только агитация одного за второго в качестве доверенного лица,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:05
валерий цепкало
президентская кампания в белоруссии
лидия ермошина
цик белоруссии
белоруссия
в мире
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353
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валерий цепкало, президентская кампания в белоруссии, лидия ермошина, цик белоруссии, белоруссия, в мире

В Белоруссии оценили возможность объединения кандидатов в президенты

11:32 10.07.2020 (обновлено: 12:05 10.07.2020)
638
© Фото предослено пресс-службой ЦИК БелоруссииГлава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
© Фото предослено пресс-службой ЦИК Белоруссии
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина. Архивное фото
МИНСК, 10 июл - РИА Новости. Объединение двух претендентов на пост президента на выборах в Белоруссии невозможно, допускается только агитация одного за второго в качестве доверенного лица, заявила в интервью РИА Новости глава Центризбиркома Лидия Ермошина.
Ранее претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что если он сам не будет зарегистрирован ЦИК кандидатом, то готов рассматривать вариант объединения с кем-либо из конкурентов по политической кампании.
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"Конечно, нет, и нигде в мире это (объединение - ред.) невозможно. Это не более чем политическое действие", - заявила Ермошина.
При этом, по ее словам, если среди тех, кто будет зарегистрирован в качестве кандидата, найдутся политики, которые захотят взять Цепкало в число своих доверенных лиц, "чтобы он за этого человека ходил и агитировал, то ... можно будет, по сути, считать, что он объединен с кем-то".
Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа. Ранее ЦИК Белоруссии опубликовал сводную статистику достоверных подписей в поддержку каждого из семи участников президентской гонки. Из нее следует, что 100 тысяч достоверных подписей, которые необходимы для регистрации кандидатами на высший государственный пост, собрали шесть человек, за исключением Цепкало. Тем не менее, пока он остается участником электоральной кампании, вплоть до заседания ЦИК 14 июля, на котором будут приняты решения о регистрации либо нерегистрации кандидатов.
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Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
Читайте полный текст интервью >>
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Валерий ЦепкалоПрезидентская кампания в БелоруссииЛидия ЕрмошинаЦИК БелоруссииБелоруссияВ мире
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