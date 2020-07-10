В Белоруссии оценили возможность объединения кандидатов в президенты

"Конечно, нет, и нигде в мире это (объединение - ред.) невозможно. Это не более чем политическое действие", - заявила Ермошина.

При этом, по ее словам, если среди тех, кто будет зарегистрирован в качестве кандидата, найдутся политики, которые захотят взять Цепкало в число своих доверенных лиц, "чтобы он за этого человека ходил и агитировал, то ... можно будет, по сути, считать, что он объединен с кем-то".