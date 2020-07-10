Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200710/1574157342.html
СМИ: Мишель Уильямс снимется в ремейке драмы "Сцены из супружеской жизни"
СМИ узнали, HBO снимет ремейк шестисерийного телефильма Ингмара Бергмана "Сцены из супружеской жизни" (1973 год) с лауреатами премии "Золотой глобус" Мишель... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:12
что посмотреть
мишель уильямс
кино и сериалы
новости культуры
hbo
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574158400_0:71:2758:1622_1400x0_80_0_0_e1f7e5b0703b7bf8de64a794e1bb34f8.jpg
https://ria.ru/20200409/1569795463.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574158400_0:71:2758:1622_1400x0_80_0_0_e1f7e5b0703b7bf8de64a794e1bb34f8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574158400_15:0:2744:2047_1400x0_80_0_0_a164b66f318da1f0337fdeb29758833c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574158400_356:0:2403:2047_1400x0_80_0_0_c75ad923afdf63637692ef71fa770345.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
что посмотреть , мишель уильямс, кино и сериалы, новости культуры, hbo

СМИ: Мишель Уильямс снимется в ремейке драмы "Сцены из супружеской жизни"

17:12 10.07.2020
527
© AP Photo / Jordan StraussМишель Уильямс и Оскар Айзек
Мишель Уильямс и Оскар Айзек
© AP Photo / Jordan Strauss
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. СМИ узнали, HBO снимет ремейк шестисерийного телефильма Ингмара Бергмана "Сцены из супружеской жизни" (1973 год) с лауреатами премии "Золотой глобус" Мишель Уильямс и Оскаром Айзеком в главных ролях сообщает Collider.
По информации издания, режиссером и сценаристом назначили Хагайя Леви ("Любовники"). Он же будет продюсировать многосерийную драму вместе с Ларсом Бломгреном, Дэниелом Бергманом и Блэр Бреард.
Известно, что ремейк "Сцен из супружеской жизни" находится в разработке уже несколько лет. В нем поднимут те же темы, что и в ленте Ингмара Бергмана: любовь, ненависть, брак, развод и моногамия. Только на этот раз проблемы семейной жизни рассмотрят через призму современной американской пары.
В оригинальной версии телефильма главные роли исполнили Лив Ульман (Марианна) и Эрланд Юзефсон (Юхан). Мини-сериал получил положительные отзывы от зрителей и критиков, а также стал лауреатом "Золотого глобуса" в номинации "Лучший зарубежный фильм".
Дата выхода многосерийной драмы пока неизвестна.
Кадр из фильма Другие
9 апреля, 20:42Культура
СМИ узнали, что у хоррора "Другие" с Николь Кидман будет ремейк
000000
Культурачто посмотретьМишель УильямсКино и сериалыНовости культурыHBO
Рекомендуем
Кадр из фильма Черная вдова
Стало известно, кто заменит Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel
Показ выставки “Олимпия” Эдуарда Мане из собрания Музея д’Орсэ (Париж)
С первого взгляда. Как барменша и булочница попали на знаменитые картины
Итальянский кинематографист Паоло Соррентино получил премию European Film Awards как лучший режиссер
СМИ узнали, Паоло Соррентино снимет фильм для Netflix
Собор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии стал мечетью
Певец Сергей Лазарев
Сергей Лазарев представил новый трек о любви "Я не могу молчать"
Статуэтка Крестьянин с посохом итальянского скульптора Джамболоньи, выполненная в литейной мастерской Антонио Сусини
В Лондоне продают редкую 400-летнюю статуэтку, найденную среди хлама
Генеральная репетиция спектакля Мастер и Маргарита в постановке венгерского режиссера Яноша Саса на сцене МХТ имени А.П. Чехова
Мастер и Маргарита возглавили рейтинг любимых россиянами литературных пар
Актриса Анна Уколова в роли Анжелы Поливановой на съёмках фильма режиссера Андрея Звягинцева Левиафан
Российская актриса Анна Уколова снимется в английском шпионском сериале
Кадр из фильма Антебеллум
На YouTube опубликовали новый трейлер триллера "Антебеллум"
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия начнет снимать ограничения на международные полеты с 15 июля
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Россия наложила вето на резолюцию Германии по доставке гумпомощи в Сирию
Владимир Путин
Путин объяснил уважительный тон диалога России с партнерами
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Москва считает иск Нидерландов в ЕСПЧ ударом по отношениям стран
Президент РФ Владимир Путин
Кремль ответил на сравнение президентства Путина со сталинским периодом
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:06Министр нефти Венесуэлы заразился коронавирусом
23:05Рябков рассказал о борьбе с фейками о России
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
Лента новостейМолния