https://ria.ru/20200710/1574157342.html
СМИ: Мишель Уильямс снимется в ремейке драмы "Сцены из супружеской жизни"
СМИ узнали, HBO снимет ремейк шестисерийного телефильма Ингмара Бергмана "Сцены из супружеской жизни" (1973 год) с лауреатами премии "Золотой глобус" Мишель... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T17:12
2020-07-10T17:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
что посмотреть , мишель уильямс, кино и сериалы, новости культуры, hbo
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
СМИ узнали, HBO снимет ремейк шестисерийного телефильма Ингмара Бергмана "Сцены из супружеской жизни" (1973 год) с лауреатами премии "Золотой глобус" Мишель Уильямс и Оскаром Айзеком в главных ролях сообщает
Collider.
По информации издания, режиссером и сценаристом назначили Хагайя Леви ("Любовники"). Он же будет продюсировать многосерийную драму вместе с Ларсом Бломгреном, Дэниелом Бергманом и Блэр Бреард.
Известно, что ремейк "Сцен из супружеской жизни" находится в разработке уже несколько лет. В нем поднимут те же темы, что и в ленте Ингмара Бергмана: любовь, ненависть, брак, развод и моногамия. Только на этот раз проблемы семейной жизни рассмотрят через призму современной американской пары.
В оригинальной версии телефильма главные роли исполнили Лив Ульман (Марианна) и Эрланд Юзефсон (Юхан). Мини-сериал получил положительные отзывы от зрителей и критиков, а также стал лауреатом "Золотого глобуса" в номинации "Лучший зарубежный фильм".
Дата выхода многосерийной драмы пока неизвестна.