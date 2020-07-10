СМИ: Мишель Уильямс снимется в ремейке драмы "Сцены из супружеской жизни"

По информации издания, режиссером и сценаристом назначили Хагайя Леви ("Любовники"). Он же будет продюсировать многосерийную драму вместе с Ларсом Бломгреном, Дэниелом Бергманом и Блэр Бреард.

Известно, что ремейк "Сцен из супружеской жизни" находится в разработке уже несколько лет. В нем поднимут те же темы, что и в ленте Ингмара Бергмана: любовь, ненависть, брак, развод и моногамия. Только на этот раз проблемы семейной жизни рассмотрят через призму современной американской пары.