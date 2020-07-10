В Китае обнаружили COVID на упаковках замороженных креветок из Эквадора

"Третьего июля управление таможни города Далянь взяла пробы из контейнера замороженных южноамериканских белых креветок производства эквадорской компании, тесты на COVID-19 с трех упаковок креветок оказались положительными", - сообщил на пресс-конференции чиновник.
В тот же день таможня города Сямэнь также обнаружила положительные образцы на COVID-19 на двух упаковках замороженных белых южноамериканских креветок производства эквадорской компании.
Тем временем образцы, взятые с самих креветок и с внутренней стороны упаковки, оказались отрицательными.
Специалисты сделали предупреждение, что существует угроза загрязнения COVID-19 среды внутри контейнеров трех эквадорских компаний, а также упаковок их продукции.
Эксперты считают, что результаты тестирования не свидетельствуют о том, что возможно заражение, однако санитарная безопасность этих трех предприятий не соблюдается в полной мере. В связи с этим таможня Китая приняла решение временно отозвать лицензию этих трех предприятий в Китае и запретить импорт их продукции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.