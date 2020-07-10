В Китае обнаружили COVID на упаковках замороженных креветок из Эквадора

Тем временем образцы, взятые с самих креветок и с внутренней стороны упаковки, оказались отрицательными.

Эксперты считают, что результаты тестирования не свидетельствуют о том, что возможно заражение, однако санитарная безопасность этих трех предприятий не соблюдается в полной мере. В связи с этим таможня Китая приняла решение временно отозвать лицензию этих трех предприятий в Китае и запретить импорт их продукции.