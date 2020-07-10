В Москве отметили сокращение темпов прироста новых случаев коронавируса

"В столице подтверждено 637 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых заболевших за последние две недели на 57% ниже, чем за предыдущие две недели. Количество новых заболевших почти вдвое меньше, чем месяц назад, и более чем в 10 раз меньше максимального количества заболевших за сутки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 45,2% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,5% – от 46 до 65 лет, 11,5% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет. Также 8,3% среди заболевших – дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.