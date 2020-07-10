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Распространение нового коронавируса
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В Москве отметили сокращение темпов прироста новых случаев коронавируса
Среднесуточный темп прироста новых заболевших COVID-19 сократился на 57% за последние две недели, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:26
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве отметили сокращение темпов прироста новых случаев коронавируса

11:26 10.07.2020
538
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Среднесуточный темп прироста новых заболевших COVID-19 сократился на 57% за последние две недели, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.
"В столице подтверждено 637 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых заболевших за последние две недели на 57% ниже, чем за предыдущие две недели. Количество новых заболевших почти вдвое меньше, чем месяц назад, и более чем в 10 раз меньше максимального количества заболевших за сутки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 45,2% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,5% – от 46 до 65 лет, 11,5% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет. Также 8,3% среди заболевших – дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
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