Редкие сомы погибли из-за разлива нефтепродуктов в Химках

ХИМКИ (Московская обл.), 10 июл - РИА Новости. Сомы, которые считаются в Подмосковье краснокнижными, погибли из-за разлива нефтепродуктов в Химкинском водохранилище, сообщил журналистам руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления (орган Росводресурсов) Вахтанг Астахов.
"Росрыболовством обнаружен замор рыбы, нанесен ущерб биоресурсам. Погибли сомы, которые в Московской области являются краснокнижными, здесь ущерб является значительным", - сказал Астахов.
30 июня, 01:48В Подмосковье прокомментировали разлив нефти в Химках
Специалисты выявили загрязнение на поверхности реки Чернавка (Грачевка) в Химках 25 июня. Концентрации загрязняющих веществ в районе разлива превышали допустимые в тысячу раз. В Росприроднадзоре сначала объявили, что утечка произошла с территории "Спецстроя", однако в Главном военно-строительном управлении №14 напомнили, что "Спецстрой" был упразднен в 2016 году. Тем не менее, подразделение ГВСУ №14 есть в Химках.
В конце июня стало известно, что площадь разлива нефтепродуктов достигла 30 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, они вытекли из стока ливневой канализации "Химводостока".
Власти Подмосковья обратились к заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову с просьбой помочь ликвидировать утечку нефтепродуктов на Химкинском водохранилище. Для ликвидации загрязнения были установлены боновые заграждения в русле реки. Кроме этого, специалисты "Химводостока" занимаются расчисткой русла, откачкой нефтепродуктов из колодцев.
В начале июля Роспотребнадзор заявил, что пробы воды в Химкинском водохранилище соответствуют нормам и ситуация с разливом не повлияла на качество питьевой воды в Москве. Очищение водоема практически завершено, однако для восстановления экологии может потребоваться около года.