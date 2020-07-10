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Редкие сомы погибли из-за разлива нефтепродуктов в Химках
Сомы, которые считаются в Подмосковье краснокнижными, погибли из-за разлива нефтепродуктов в Химкинском водохранилище, сообщил журналистам руководитель... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:22
тимур иванов
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тимур иванов, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье), химки, происшествия

Редкие сомы погибли из-за разлива нефтепродуктов в Химках

11:22 10.07.2020
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© РИА Новости / В. Павлов / Перейти в фотобанкХимкинское водохранилище
Химкинское водохранилище
© РИА Новости / В. Павлов
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Химкинское водохранилище. Архивное фото
ХИМКИ (Московская обл.), 10 июл - РИА Новости. Сомы, которые считаются в Подмосковье краснокнижными, погибли из-за разлива нефтепродуктов в Химкинском водохранилище, сообщил журналистам руководитель Московско-Окского бассейнового водного управления (орган Росводресурсов) Вахтанг Астахов.
"Росрыболовством обнаружен замор рыбы, нанесен ущерб биоресурсам. Погибли сомы, которые в Московской области являются краснокнижными, здесь ущерб является значительным", - сказал Астахов.
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Специалисты выявили загрязнение на поверхности реки Чернавка (Грачевка) в Химках 25 июня. Концентрации загрязняющих веществ в районе разлива превышали допустимые в тысячу раз. В Росприроднадзоре сначала объявили, что утечка произошла с территории "Спецстроя", однако в Главном военно-строительном управлении №14 напомнили, что "Спецстрой" был упразднен в 2016 году. Тем не менее, подразделение ГВСУ №14 есть в Химках.
В конце июня стало известно, что площадь разлива нефтепродуктов достигла 30 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, они вытекли из стока ливневой канализации "Химводостока".
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Власти Подмосковья обратились к заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову с просьбой помочь ликвидировать утечку нефтепродуктов на Химкинском водохранилище. Для ликвидации загрязнения были установлены боновые заграждения в русле реки. Кроме этого, специалисты "Химводостока" занимаются расчисткой русла, откачкой нефтепродуктов из колодцев.
В начале июля Роспотребнадзор заявил, что пробы воды в Химкинском водохранилище соответствуют нормам и ситуация с разливом не повлияла на качество питьевой воды в Москве. Очищение водоема практически завершено, однако для восстановления экологии может потребоваться около года.
2001212
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Тимур ИвановФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)ХимкиПроисшествия
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