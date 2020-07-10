Редкие сомы погибли из-за разлива нефтепродуктов в Химках

В Подмосковье прокомментировали разлив нефти в Химках

В Подмосковье прокомментировали разлив нефти в Химках

В конце июня стало известно, что площадь разлива нефтепродуктов достигла 30 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, они вытекли из стока ливневой канализации "Химводостока".