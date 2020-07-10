В Карабахе число случаев COVID-19 достигло 146

ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у четырех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 146, сообщили в пятницу в минздраве Карабаха.

Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля. По состоянию на 9 июля сообщалось о 142 подтвержденных случаях COVID-19 в непризнанной республике и 113 выздоровевших.