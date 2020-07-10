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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574156821.html
В Карабахе число случаев COVID-19 достигло 146
Коронавирус выявлен еще у четырех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 146, сообщили в... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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353
60
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коронавирус covid-19, воз, степанакерт

В Карабахе число случаев COVID-19 достигло 146

11:21 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач у окна в госпитале COVID-19. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у четырех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 146, сообщили в пятницу в минздраве Карабаха.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля. По состоянию на 9 июля сообщалось о 142 подтвержденных случаях COVID-19 в непризнанной республике и 113 выздоровевших.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 146 граждан. Выздоровели 116 пациентов", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что изолированы 77 жителей, проведены 2522 теста. По данным минздрава, новые случаи выявлены в городах Степанакерт и Мартакерт.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗСтепанакерт
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