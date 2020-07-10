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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574156776.html
В ВСУ выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом
Двенадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 144 человека, выздоровели 428,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
вооруженные силы украины
воз
украина
в мире
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В ВСУ выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом

11:19 10.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Двенадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 144 человека, выздоровели 428, сообщила в пятницу пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрированы 12 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся три человека... На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся девять человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, по состоянию на утро пятницы в ВСУ болеют 144 человека, всего за время пандемии выздоровели 428 пациентов, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 567 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 52 043 случая инфицирования COVID-19, скончались 1345 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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