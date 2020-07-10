В ВСУ выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом

КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Двенадцать новых случаев заражения Двенадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 144 человека, выздоровели 428, сообщила в пятницу пресс-служба командования медицинских сил ВСУ

"За прошедшие сутки зарегистрированы 12 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся три человека... На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся девять человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по состоянию на утро пятницы в ВСУ болеют 144 человека, всего за время пандемии выздоровели 428 пациентов, летальных случаев - пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 567 человек.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 52 043 случая инфицирования COVID-19, скончались 1345 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.