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В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1861
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1861, сообщает в пятницу сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:17
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, литва, в мире

В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1861

11:17 10.07.2020
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© Sputnik / Александр ЛиповецАвтомобиль скорой помощи Литвы
Автомобиль скорой помощи Литвы
© Sputnik / Александр Липовец
Автомобиль скорой помощи Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1861, сообщает в пятницу сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены четыре случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1569 человек, 79 умерли.
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За четверг в республике провели 3846 тестов на коронавирус, за все время – 455 833.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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