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В Эстонии число случаев COVID-19 достигло 2013
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки увеличилось на два, достигнув 2013, сообщил в пятницу республиканский департамент здоровья. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:13
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коронавирус covid-19, воз, эстония, в мире

В Эстонии число случаев COVID-19 достигло 2013

11:13 10.07.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкЭстония
Эстония
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Эстония. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 10 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за сутки увеличилось на два, достигнув 2013, сообщил в пятницу республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 2013 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 111 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся пять пациентов, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЭстонияВ мире
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