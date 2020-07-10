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На Ямале осудили мужчину, до смерти избившего сестру из-за тысячи рублей
Житель Ямало-Ненецкого автономного округа, до смерти избивший сестру, которую он во время застолья обвинил в краже тысячи рублей, получил 7 лет колонии строгого РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:11
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

На Ямале осудили мужчину, до смерти избившего сестру из-за тысячи рублей

11:11 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июл - РИА Новости. Житель Ямало-Ненецкого автономного округа, до смерти избивший сестру, которую он во время застолья обвинил в краже тысячи рублей, получил 7 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Инцидент произошел осенью 2019 года в селе Горки Шурышкарского района, когда 53-летний местный житель пригласил в гости сестру, чтобы выпить с ней спиртное.
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"В ходе застолья мужчина... обвинил родственницу в краже тысячерублевой купюры. Между ними произошла ссора, и хозяин квартиры жестоко избил 49-летнюю женщину. Потерпевшая самостоятельно покинула его жилище, но спустя непродолжительное время скончалась от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тело женщины в ее квартире обнаружили односельчане. Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Суд признал его виновным в совершении преступления, подчеркнули в СУСК.
"Мужчина приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - добавили в ведомстве.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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