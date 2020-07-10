На Ямале осудили мужчину, до смерти избившего сестру из-за тысячи рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июл - РИА Новости. Житель Житель Ямало-Ненецкого автономного округ а, до смерти избивший сестру, которую он во время застолья обвинил в краже тысячи рублей, получил 7 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Инцидент произошел осенью 2019 года в селе Горки Шурышкарского района, когда 53-летний местный житель пригласил в гости сестру, чтобы выпить с ней спиртное.

"В ходе застолья мужчина... обвинил родственницу в краже тысячерублевой купюры. Между ними произошла ссора, и хозяин квартиры жестоко избил 49-летнюю женщину. Потерпевшая самостоятельно покинула его жилище, но спустя непродолжительное время скончалась от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тело женщины в ее квартире обнаружили односельчане. Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Суд признал его виновным в совершении преступления, подчеркнули в СУСК.