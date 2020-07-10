Китай призвал США откликнуться на предложения России по продлению СНВ-3

ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Китай призывает США откликнуться на предложения РФ по продлению действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Мы призываем США откликнуться на призывы России по продлению договора СНВ-3 и на основании этого дальше сокращать свой значительный ядерный арсенал, чтобы создать условия для участия других ядерных государств в переговорах по ядерному разоружению", - заявил дипломат.
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Ранее госдепартамент сообщил, что США приветствуют готовность КНР к переговорам по контролю над вооружениями и пригласят китайскую делегацию на переговоры с РФ в Вене по этому вопросу. Там отмечалось, что США также рекомендуют Китаю как можно скорее встретиться с Россией для рассмотрения дальнейших шагов по трехсторонним переговорам о контроле над вооружениями.
В свою очередь ранее на этой неделе директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая.
РФ и США в июне провели в Вене встречу по контролю над вооружениями и договору СНВ. Вторая встреча запланирована там же, ориентировочно в конце июля – начале августа.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.