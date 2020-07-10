Китай призвал США откликнуться на предложения России по продлению СНВ-3

"Мы призываем США откликнуться на призывы России по продлению договора СНВ-3 и на основании этого дальше сокращать свой значительный ядерный арсенал, чтобы создать условия для участия других ядерных государств в переговорах по ядерному разоружению", - заявил дипломат.