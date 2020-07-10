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Китай призвал США откликнуться на предложения России по продлению СНВ-3
Китай призывает США откликнуться на предложения РФ по продлению действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил на... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:10
чжао лицзянь
договор снв-3
сергей лавров
мид кнр
китай
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сша
в мире
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353
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чжао лицзянь, договор снв-3, сергей лавров, мид кнр, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Китай призвал США откликнуться на предложения России по продлению СНВ-3

11:10 10.07.2020
747
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Китай призывает США откликнуться на предложения РФ по продлению действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Мы призываем США откликнуться на призывы России по продлению договора СНВ-3 и на основании этого дальше сокращать свой значительный ядерный арсенал, чтобы создать условия для участия других ядерных государств в переговорах по ядерному разоружению", - заявил дипломат.
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Ранее госдепартамент сообщил, что США приветствуют готовность КНР к переговорам по контролю над вооружениями и пригласят китайскую делегацию на переговоры с РФ в Вене по этому вопросу. Там отмечалось, что США также рекомендуют Китаю как можно скорее встретиться с Россией для рассмотрения дальнейших шагов по трехсторонним переговорам о контроле над вооружениями.
В свою очередь ранее на этой неделе директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая.
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РФ и США в июне провели в Вене встречу по контролю над вооружениями и договору СНВ. Вторая встреча запланирована там же, ориентировочно в конце июля – начале августа.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.
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Чжао ЛицзяньДоговор СНВ-3Сергей ЛавровМИД КНРКитайВашингтон (город)СШАВ мире
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