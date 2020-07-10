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Во Владимирской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Власти Владимирской области объявили о продлении до 26 июля введенного из-за распространения коронавирусной инфекции режима самоизоляции для людей старше 65... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
владимир сипягин
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353
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коронавирус в россии, владимир сипягин, владимирская область

Во Владимирской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

11:10 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Власти Владимирской области объявили о продлении до 26 июля введенного из-за распространения коронавирусной инфекции режима самоизоляции для людей старше 65 лет.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в регионе 17 марта, а 31 марта - режим всеобщей самоизоляции. С 29 июня режим самоизоляции для людей старше 65 лет был продлен до 12 июля.
"В условиях пандемии коронавирусной инфекции для граждан старше 65 лет до 26 июля продлевается срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. В частности, сохраняется необходимость соблюдения режима самоизоляции", - говорится в сообщении.
Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин.
Исключение, как отмечают власти, составляет обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома, поход до ближайшего магазина и аптеки.
Всего на территории области зарегистрировано 4829 случаев заболевания COVID-19.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 3526 пациентов, умерли 84.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник
09:54Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВладимир СипягинВладимирская область
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