Во Владимирской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Власти Владимирской области объявили о продлении до 26 июля введенного из-за распространения коронавирусной инфекции режима самоизоляции для людей старше 65 лет.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в регионе 17 марта, а 31 марта - режим всеобщей самоизоляции. С 29 июня режим самоизоляции для людей старше 65 лет был продлен до 12 июля.
"В условиях пандемии коронавирусной инфекции для граждан старше 65 лет до 26 июля продлевается срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. В частности, сохраняется необходимость соблюдения режима самоизоляции", - говорится в сообщении.
Соответствующий указ подписал губернатор Владимир Сипягин.
Исключение, как отмечают власти, составляет обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома, поход до ближайшего магазина и аптеки.
Всего на территории области зарегистрировано 4829 случаев заболевания COVID-19.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 3526 пациентов, умерли 84.
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