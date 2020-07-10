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Распространение нового коронавируса
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Наименьшие темпы прироста COVID-19 выявили в Москве, Подмосковье и Чечне
Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки наблюдаются в Москве, Подмосковье и Чечне (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, московская область (подмосковье), пензенская область, экономика

Наименьшие темпы прироста COVID-19 выявили в Москве, Подмосковье и Чечне

11:06 10.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки наблюдаются в Москве, Подмосковье и Чечне (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. г. Москва, Московская область, Чеченская Республика – 0,3%, 2. г. Севастополь – 0,4%, 3. Брянская область, Калининградская область – 0,5%, 4. Пензенская область, Республика Дагестан – 0,6%, 5. Чукотский АО – 0,7%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваМосковская область (Подмосковье)Пензенская областьЭкономика
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