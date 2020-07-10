https://ria.ru/20200710/1574156019.html
Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:05
2020-07-10T12:03
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
дмитрий песков
сергей нарышкин
сша
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zzeebra
А недоверие судам России можно выссказывать, товарищ Нарышкин?
271
Арсений Новиков
Солидарен!
233
34
сша
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, сергей нарышкин, сша, происшествия
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова
не связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Первое, я высоко оцениваю профессионализм сотрудников российской контрразведки. Второе, задержание ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта. И третье, я никому не советую оказывать давление на следствие", — отметил он.
Глава СВР подчеркнул, что окончательное решение о виновности или невиновности человека примет суд.
Дело Сафронова
Во вторник Лефортовский суд Москвы
арестовал Сафронова до 6 сентября. ФСБ подозревает его в том, что он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО
составляющие гостайну сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России.
По статье о государственной измене ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину задержанный не признал.
Иван Сафронов с 2010 по 2019 год был корреспондентом "Коммерсанта"
, затем стал спецкором газеты "Ведомости", специализировался на военной и космической тематике. Советником Дмитрия Рогозина
его назначили в конце мая.
В "Роскосмосе" заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в корпорации. Кроме того, доступа к секретным сведениям у него не было. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, задержание не связано и с журналистской деятельностью Сафронова.
Следствие планирует предъявить обвинение в понедельник.