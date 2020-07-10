Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Задержание советника главы "Роскосмоса" Задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Первое, я высоко оцениваю профессионализм сотрудников российской контрразведки. Второе, задержание ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта. И третье, я никому не советую оказывать давление на следствие", — отметил он.

Глава СВР подчеркнул, что окончательное решение о виновности или невиновности человека примет суд.

Дело Сафронова

Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. ФСБ подозревает его в том, что он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО составляющие гостайну сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России.

По статье о государственной измене ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину задержанный не признал.

Иван Сафронов с 2010 по 2019 год был корреспондентом "Коммерсанта" , затем стал спецкором газеты "Ведомости", специализировался на военной и космической тематике. Советником Дмитрия Рогозина его назначили в конце мая.

В "Роскосмосе" заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в корпорации. Кроме того, доступа к секретным сведениям у него не было. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, задержание не связано и с журналистской деятельностью Сафронова.