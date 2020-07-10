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Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:03
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
дмитрий песков
сергей нарышкин
сша
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, сергей нарышкин, сша, происшествия

Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

11:05 10.07.2020 (обновлено: 12:03 10.07.2020)
24603
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Первое, я высоко оцениваю профессионализм сотрудников российской контрразведки. Второе, задержание ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта. И третье, я никому не советую оказывать давление на следствие", — отметил он.
Глава СВР подчеркнул, что окончательное решение о виновности или невиновности человека примет суд.

Дело Сафронова

Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. ФСБ подозревает его в том, что он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО составляющие гостайну сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России.
Иван Сафронов
10:30
Защита опровергла сведения о блокировке счетов родственников Сафронова
По статье о государственной измене ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину задержанный не признал.
Иван Сафронов с 2010 по 2019 год был корреспондентом "Коммерсанта", затем стал спецкором газеты "Ведомости", специализировался на военной и космической тематике. Советником Дмитрия Рогозина его назначили в конце мая.
В "Роскосмосе" заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в корпорации. Кроме того, доступа к секретным сведениям у него не было. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, задержание не связано и с журналистской деятельностью Сафронова.
Следствие планирует предъявить обвинение в понедельник.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
8 июля, 21:33
Данные в деле Сафронова признали секретными
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковСергей НарышкинСШАПроисшествия
Популярные комментарии
А недоверие судам России можно выссказывать, товарищ Нарышкин?
10 июля, 11:11
zzzeebra
179601580
Солидарен!
10 июля, 11:07
Арсений Новиков
706005152
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