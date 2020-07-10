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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки 7752 человека выздоровели от коронавируса
За сутки в России выписаны после лечения коронавируса 7 752 человека, всего выздоровели 489 068, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:04
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РИА Новости
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353
60
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В России за сутки 7752 человека выздоровели от коронавируса

11:04 10.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны после лечения коронавируса 7 752 человека, всего выздоровели 489 068, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7 752 человек ... За весь период выписано по выздоровлению по России 489 068 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписаны 1007 человек, в Подмосковье - 377, в Свердловской области - 279, в Красноярском крае - 265.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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