В России выявили 6635 новых случаев коронавируса

Вторая волна коронавируса может прийти в Россию в любой момент

Вторая волна коронавируса может прийти в Россию в любой момент

Накануне сообщалось о 6509 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в 85 российских регионах зарегистрировали 713 936 заразившихся коронавирусом, из них более 11 тысяч умерли, 489 068 вылечились.