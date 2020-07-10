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Распространение нового коронавируса
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В России выявили 6635 новых случаев коронавируса
За сутки в России выявили 6635 больных COVID-19, у 25,2 процента из них нет симптомов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 6635 новых случаев коронавируса

11:02 10.07.2020 (обновлено: 12:06 10.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации . Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. За сутки в России выявили 6635 больных COVID-19, у 25,2 процента из них нет симптомов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Наибольшее число инфицированных — по-прежнему в столице (+ 637 случаев). Далее по списку: Санкт-Петербург (+ 300), Свердловская область (+ 275), Ханты-Мансийский автономный округ (+ 263), Алтайский край (+ 240) и Нижегородская область (+ 219). Меньше всего новых заболевших — в Чеченской Республике и Еврейской автономной области (по пять человек), а также на Чукотке и в Севастополе (по одному).
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Накануне сообщалось о 6509 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в 85 российских регионах зарегистрировали 713 936 заразившихся коронавирусом, из них более 11 тысяч умерли, 489 068 вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 11,8 миллиона больных COVID-19, как минимум 545 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия расположилась на четвертой строчке, за ней идут Перу, Чили, Великобритания, Мексика, Испания, Иран, Пакистан и Италия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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