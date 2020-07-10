В России выявили 6635 новых случаев коронавируса

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. За сутки в России выявили 6635 больных COVID-19, у 25,2 процента из них нет симптомов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Наибольшее число инфицированных — по-прежнему в столице (+ 637 случаев). Далее по списку: Санкт-Петербург (+ 300), Свердловская область (+ 275), Ханты-Мансийский автономный округ (+ 263), Алтайский край (+ 240) и Нижегородская область (+ 219). Меньше всего новых заболевших — в Чеченской Республике и Еврейской автономной области (по пять человек), а также на Чукотке и в Севастополе (по одному).
Выздоровели 7752 пациента, 174 скончались.
Накануне сообщалось о 6509 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в 85 российских регионах зарегистрировали 713 936 заразившихся коронавирусом, из них более 11 тысяч умерли, 489 068 вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 11,8 миллиона больных COVID-19, как минимум 545 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия расположилась на четвертой строчке, за ней идут Перу, Чили, Великобритания, Мексика, Испания, Иран, Пакистан и Италия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.