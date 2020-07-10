ВОЗ допустила, что коронавирус существовал в спящем состоянии до пандемии

"ВОЗ собрала большую команду, которая будет работать совместно с китайскими учеными, чтобы проанализировать происхождение вируса. Этот вирус жил в животных и в какой-то момент перешел на человека. Точно когда, что и где случилось — тяжело сказать, это сейчас исследуется. Вирусы можно обнаружить в сточных водах. Но конкретно ничего сказать нельзя", — сказала Вуйнович в интервью РИА Новости.