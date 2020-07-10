ВОЗ допустила, что коронавирус существовал в спящем состоянии до пандемии

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Коронавирус SARS-CoV-2 мог существовать в "спящем состоянии" задолго до начала пандемии, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
"ВОЗ собрала большую команду, которая будет работать совместно с китайскими учеными, чтобы проанализировать происхождение вируса. Этот вирус жил в животных и в какой-то момент перешел на человека. Точно когда, что и где случилось — тяжело сказать, это сейчас исследуется. Вирусы можно обнаружить в сточных водах. Но конкретно ничего сказать нельзя", — сказала Вуйнович в интервью РИА Новости.
Проведенные недавно исследования показали, что следы SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19, присутствовали в пробах сточных вод Барселоны, а также Милана и Турина, взятых еще в конце 2019 года. По словам представителя Всемирной организации здавоохранения, ученые уже исследуют эти старые образцы.
"Если будет какой-то революционный результат, его сразу объявит ВОЗ. Я не исключаю этой версии, но сказать точно невозможно", — добавила собеседница агентства.
По последним данным, в мире с начала этого года выявили около 12 миллионов человек, заразившихся коронавирусом. Как минимум 545 тысяч из них умерли. Наиболее подвержены инфекции США (там подтверждено 3,1 миллиона случаев), Бразилия (1,7 миллиона больных), Индия (793 тысячи), Россия (713 тысяч), Перу (316 тысяч) и Чили (306 тысяч).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.