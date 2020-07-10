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Распространение нового коронавируса
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ВОЗ допустила, что коронавирус существовал в спящем состоянии до пандемии
Коронавирус SARS-CoV-2 мог существовать в "спящем состоянии" задолго до начала пандемии, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T13:24
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, китай, турин, милан, в мире

ВОЗ допустила, что коронавирус существовал в спящем состоянии до пандемии

10:59 10.07.2020 (обновлено: 13:24 10.07.2020)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСотрудник министерства обороны РФ во время санитарной обработки территории лечебного учреждения в провинции Брешиа в Ломбардии
Сотрудник министерства обороны РФ во время санитарной обработки территории лечебного учреждения в провинции Брешиа в Ломбардии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Коронавирус SARS-CoV-2 мог существовать в "спящем состоянии" задолго до начала пандемии, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
"ВОЗ собрала большую команду, которая будет работать совместно с китайскими учеными, чтобы проанализировать происхождение вируса. Этот вирус жил в животных и в какой-то момент перешел на человека. Точно когда, что и где случилось — тяжело сказать, это сейчас исследуется. Вирусы можно обнаружить в сточных водах. Но конкретно ничего сказать нельзя", — сказала Вуйнович в интервью РИА Новости.
Проведенные недавно исследования показали, что следы SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19, присутствовали в пробах сточных вод Барселоны, а также Милана и Турина, взятых еще в конце 2019 года. По словам представителя Всемирной организации здавоохранения, ученые уже исследуют эти старые образцы.
"Если будет какой-то революционный результат, его сразу объявит ВОЗ. Я не исключаю этой версии, но сказать точно невозможно", — добавила собеседница агентства.
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗКитайТуринМиланВ мире
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