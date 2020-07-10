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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200710/1574155501.html
Москва предоставила льготный заем производителю систем безопасности
Москва выдала льготный заём в размере 100 миллионов рублей резиденту особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", производящему системы... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:57
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр прохоров, московская область (подмосковье)

Москва предоставила льготный заем производителю систем безопасности

10:57 10.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКомплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва выдала льготный заём в размере 100 миллионов рублей резиденту особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", производящему системы антитеррористической безопасности, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Средства на развитие производства компании "Диагностика-М" предоставлены в рамках городской программы поддержки промышленности и предпринимательства.
"Заём на развитие производства можно получить в рамках продукта "Развитие – оборотные средства" московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, он выдается на срок до трех лет по льготной ставке 2% годовых. С 2018 года такую поддержку от города получили 19 московских компаний более чем на 1,3 миллиарда рублей", - уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, получить заём может компания с положительной кредитной историей и деловой репутацией, с наличием чистых активов и чистой прибыли за последний год.
Организация не должна находиться в процедуре банкротства, иметь задолженности и просроченные платежи, а также должна осуществлять деятельность не менее двух лет с момента регистрации.
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При выполнении этих требований по этой программе предприятие может претендовать на заём в размере от 20 до 100 миллионов рублей. Доля финансирования Фонда в проект не может превышать 70% от всех затрат, то есть собственные и кредитные средства заемщика должны составлять не менее 30%.
Как рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, возможность получить льготный кредит для целей развития компании, в том числе для пополнения оборотных средств, - одна из преференций и льгот от городских властей для резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва".
“Компания "Диагностика-М" стала резидентом ОЭЗ в этом году и уже смогла получить поддержку города. При этом предприятие инвестирует и собственные деньги, благодаря чему пополнит оборотные средства – закупит сырье, материалы и комплектующие и выведет свое производство на новый уровень конкурентоспособности – как в России, так и за рубежом”, - приводит пресс-служба слова Прохорова.
ООО "Диагностика-М" является одним из лидеров рынка систем по обеспечению антитеррористической безопасности. Компания производит интроскопы, стационарные и мобильные досмотровые комплексы, специальное оборудование для досмотра грузов и выявления опасных и запрещённых предметов и веществ, а также медицинские аппараты, основанные на работе рентгеновского излучения. Оборудование компании используется в крупнейших аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в работе почтовых и таможенных служб, на стадионах и в местах проведения массовых мероприятий и на других объектах, требующих высочайшего уровня защиты.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосковская область (Подмосковье)
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