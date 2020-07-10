Москва предоставила льготный заем производителю систем безопасности

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Москва выдала льготный заём в размере 100 миллионов рублей резиденту особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", производящему системы антитеррористической безопасности, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Средства на развитие производства компании "Диагностика-М" предоставлены в рамках городской программы поддержки промышленности и предпринимательства.

"Заём на развитие производства можно получить в рамках продукта "Развитие – оборотные средства" московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, он выдается на срок до трех лет по льготной ставке 2% годовых. С 2018 года такую поддержку от города получили 19 московских компаний более чем на 1,3 миллиарда рублей", - уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, получить заём может компания с положительной кредитной историей и деловой репутацией, с наличием чистых активов и чистой прибыли за последний год.

Организация не должна находиться в процедуре банкротства, иметь задолженности и просроченные платежи, а также должна осуществлять деятельность не менее двух лет с момента регистрации.

При выполнении этих требований по этой программе предприятие может претендовать на заём в размере от 20 до 100 миллионов рублей. Доля финансирования Фонда в проект не может превышать 70% от всех затрат, то есть собственные и кредитные средства заемщика должны составлять не менее 30%.

Как рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров , возможность получить льготный кредит для целей развития компании, в том числе для пополнения оборотных средств, - одна из преференций и льгот от городских властей для резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва".

“Компания "Диагностика-М" стала резидентом ОЭЗ в этом году и уже смогла получить поддержку города. При этом предприятие инвестирует и собственные деньги, благодаря чему пополнит оборотные средства – закупит сырье, материалы и комплектующие и выведет свое производство на новый уровень конкурентоспособности – как в России, так и за рубежом”, - приводит пресс-служба слова Прохорова.