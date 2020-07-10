Китай примет ответные меры на введение США санкций из-за Синьцзяна

ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Китай предпримет контрмеры в ответ на введении Вашингтоном санкций против управления общественной безопасности КНР в Синьцзяне, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Китай предпримет контрмеры в ответ на введении Вашингтоном санкций против управления общественной безопасности КНР в Синьцзяне, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь

"Решение США является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезным нарушением основных норм международных отношений. Мы отвергаем и осуждаем это", - заявил дипломат.

По его словам, "Китай принял решение ввести ответные меры в отношении граждан и организаций США за неподобающее поведение в отношении вопросов, касающихся Синьцзяна".

Ранее управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая за нарушение прав человека. Санкции введены на основании закона США "Глобальный Магнитский", который предполагает введение подобных ограничений в связи с нарушением прав человека.

Кроме того, под санкции попали член Политбюро ЦК, секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного округа Чэнь Цюаньго, партсекретарь Управления безопасности Хо Люцзюнь, заместитель председателя правительства СУАР Ван Миншань и один из партийных руководителей района Чу Хайлунь.

В целом санкции предполагают заморозку всех активов указанных лиц и организаций, находящихся в юрисдикции США, запрет на деловые контакты с ними и запрет на въезд в США.