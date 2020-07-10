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Китай примет ответные меры на введение США санкций из-за Синьцзяна
Китай предпримет контрмеры в ответ на введении Вашингтоном санкций против управления общественной безопасности КНР в Синьцзяне, заявил на брифинге в пятницу... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:52
чжао лицзянь
мид кнр
китай
в мире
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353
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чжао лицзянь, мид кнр, китай, в мире

Китай примет ответные меры на введение США санкций из-за Синьцзяна

10:52 10.07.2020
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© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Китай предпримет контрмеры в ответ на введении Вашингтоном санкций против управления общественной безопасности КНР в Синьцзяне, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Решение США является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезным нарушением основных норм международных отношений. Мы отвергаем и осуждаем это", - заявил дипломат.
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По его словам, "Китай принял решение ввести ответные меры в отношении граждан и организаций США за неподобающее поведение в отношении вопросов, касающихся Синьцзяна".
Ранее управление по контролю за иностранными активами США ввело санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая за нарушение прав человека. Санкции введены на основании закона США "Глобальный Магнитский", который предполагает введение подобных ограничений в связи с нарушением прав человека.
Кроме того, под санкции попали член Политбюро ЦК, секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного округа Чэнь Цюаньго, партсекретарь Управления безопасности Хо Люцзюнь, заместитель председателя правительства СУАР Ван Миншань и один из партийных руководителей района Чу Хайлунь.
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В целом санкции предполагают заморозку всех активов указанных лиц и организаций, находящихся в юрисдикции США, запрет на деловые контакты с ними и запрет на въезд в США.
США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном округе, и заявляя, что разрабатываемый парламентом КНР законопроект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
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Чжао ЛицзяньМИД КНРКитайВ мире
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