Додон заявил, что в парламенте Молдавии есть правящая коалиция

КИШИНЕВ, 10 июл – РИА Новости. Президент Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что в парламенте республики снова действует правящая коалиция из социалистов и демократов, к которым примкнул один независимый депутат.

Депутат парламента Молдавии Штефан Гацкан сообщил в четверг, что решил временно отказаться от ухода из парламента и остаться в Партии социалистов, хотя раньше планировал присоединиться к оппозиции. Его уход означал бы, что коалиция социалистов и демократов даже при поддержке независимого депутата Александа Олейника не обладает большинством голосов в парламенте.

"У нас сейчас есть парламентское большинство – 50 плюс один, то есть партии и независимый депутат, также есть оппозиционные партии, которые пытаются создать коалицию. Диалог с оппозиционными партиями возможен, но не с партией "Шор" и группой Pro Moldova", - сказал Додон в видеоэфире, транслируемом на его странице в Facebook.

По словам президента, перестановка в рядах правительства возможна лишь в том случае, если оппозиция наберет необходимое количество голосов для отставки кабмина. В противном случае правительство Иона Кику будет работать вплоть до досрочных парламентских выборов, которые могут пройти в республике следующей весной.