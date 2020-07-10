Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574155120.html
Додон заявил, что в парламенте Молдавии есть правящая коалиция
Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что в парламенте республики снова действует правящая коалиция из социалистов и демократов, к которым примкнул... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:50
ион кику
игорь додон
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156293/63/1562936347_0:115:3072:1843_1400x0_80_0_0_cd527f5c62680a8d11ca9b5c162fd38e.jpg
https://ria.ru/20200707/1574013839.html
https://ria.ru/20200706/1573953195.html
молдавия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156293/63/1562936347_0:115:3072:1843_1400x0_80_0_0_cd527f5c62680a8d11ca9b5c162fd38e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156293/63/1562936347_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_46d8dd5528807a15950cccc1cada6a48.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156293/63/1562936347_515:0:2563:2048_1400x0_80_0_0_03c3608d8ca7d28e7258fe67fd54c581.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ион кику, игорь додон, молдавия, в мире

Додон заявил, что в парламенте Молдавии есть правящая коалиция

10:50 10.07.2020
4838
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что в парламенте республики снова действует правящая коалиция из социалистов и демократов, к которым примкнул один независимый депутат.
Депутат парламента Молдавии Штефан Гацкан сообщил в четверг, что решил временно отказаться от ухода из парламента и остаться в Партии социалистов, хотя раньше планировал присоединиться к оппозиции. Его уход означал бы, что коалиция социалистов и демократов даже при поддержке независимого депутата Александа Олейника не обладает большинством голосов в парламенте.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
7 июля, 15:58
Эксперт оценил решение КС Молдавии по выборам
"У нас сейчас есть парламентское большинство – 50 плюс один, то есть партии и независимый депутат, также есть оппозиционные партии, которые пытаются создать коалицию. Диалог с оппозиционными партиями возможен, но не с партией "Шор" и группой Pro Moldova", - сказал Додон в видеоэфире, транслируемом на его странице в Facebook.
По словам президента, перестановка в рядах правительства возможна лишь в том случае, если оппозиция наберет необходимое количество голосов для отставки кабмина. В противном случае правительство Иона Кику будет работать вплоть до досрочных парламентских выборов, которые могут пройти в республике следующей весной.
Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день с учетом Гацкана Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у Демпартии осталось 13 мандатов, то есть коалиция состоит из 50 депутатов, также в парламенте есть независимый депутат Олейник, который поддерживает союз социалистов и демократов. Парламент Молдавии состоит из 101 депутата, для формирования большинства необходимы голоса 51 человека.
Президент Молдавии Игорь Додон
6 июля, 13:47
В Молдавии оппозиция начала сбор подписей за отставку Додона
1012208
Обсудить 0
Ион КикуИгорь ДодонМолдавияВ мире
Рекомендуем
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Один из депутатов парламента Молдавии передумал уходить в оппозицию
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля
Мила Кузнецова — рекордсменка Украины в номинации Самая большая женская натуральная грудь
На Украине определили обладательницу самого большого бюста
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Крым
Экс-депутат Рады рассказал о новом "гвозде в невозврат" Крыма на Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
МИД подготовил меры из-за появления флага ЛГБТ на зданиях посольств
Патроны к самозарядному пистолету Удав во время его демонстрации на полигоне АО ЦНИИточмаш
В России запускают в серию новые особые пистолетные патроны
ORC — Odd Radio Circles
Астрономы обнаружили в космосе загадочные круглые объекты
Денис Ефимов
"Сядет вместе с ним": сибиряк сдал в полицию вора и заработал уголовку
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
21:35Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
21:30Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек
Лента новостейМолния