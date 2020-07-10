В ВОЗ оценили риски внутреннего туризма в России

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Риск заражения COVID-19 снизится, если путешествующие по стране россияне будут соблюдать все гигиенические меры, однако он всегда сохраняется при любых поездках, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Если есть все меры на местах, если все будут соблюдать всё – риск маленький, но риск всегда есть. Всегда есть риск, что вы заразитесь дизентерией, энтеровирусом, чем-то другим. Любая поездка имеет такой риск. Сейчас оценивают степень этого риска. Очень важно, чтобы все, кто путешествует, соблюдали гигиенические меры, тогда этот риск будет гораздо ниже", - сказала Вуйнович, отвечая на вопрос о безопасности внутреннего туризма в России.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.