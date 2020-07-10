В ВОЗ оценили риски внутреннего туризма в России

"Если есть все меры на местах, если все будут соблюдать всё – риск маленький, но риск всегда есть. Всегда есть риск, что вы заразитесь дизентерией, энтеровирусом, чем-то другим. Любая поездка имеет такой риск. Сейчас оценивают степень этого риска. Очень важно, чтобы все, кто путешествует, соблюдали гигиенические меры, тогда этот риск будет гораздо ниже", - сказала Вуйнович, отвечая на вопрос о безопасности внутреннего туризма в России.