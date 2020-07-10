Китай выступил против трехсторонних переговоров по контролю вооружений

ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Китай выступает против трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями, США прекрасно это знают, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь

Ранее госдепартамент сообщил, что США приветствуют готовность КНР к переговорам по контролю над вооружениями и пригласят китайскую делегацию на переговоры с РФ в Вене по этому вопросу. Там отмечалось, что США также рекомендуют Китаю как можно скорее встретиться с Россией для рассмотрения дальнейших шагов по трехсторонним переговорам о контроле над вооружениями.

"Мы обратили внимание на заявление госдепартамента. Позиция Китая крайне четкая, мы выступаем против так называемых трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями, США это прекрасно знают", - отметил китайский дипломат.

По словам Чжао Лицзяня, "США по-прежнему ведут себя навязчиво и даже искажают позицию китайской стороны, это как раз и демонстрирует, что доводы США о так называемых трехсторонних переговорах не серьезны и не искренни, они представляют собой лишь трюк, продиктованный политическими целями".

"Международное сообщество отчетливо все видит, действия США никого не смогут обмануть", - добавил он.

В свою очередь директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун ранее на этой неделе заявил, что Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, но только если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая.

РФ и США в июне провели в Вене встречу по контролю над вооружениями и договору СНВ. Вторая встреча запланирована там же, ориентировочно в конце июля – начале августа.