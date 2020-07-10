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Китай выступил против трехсторонних переговоров по контролю вооружений
Китай выступает против трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями, США прекрасно это знают, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:42
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чжао лицзянь, сергей лавров, мид кнр, китай, вашингтон (город), сша, в мире

Китай выступил против трехсторонних переговоров по контролю вооружений

10:46 10.07.2020 (обновлено: 12:42 10.07.2020)
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© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Китай выступает против трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями, США прекрасно это знают, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее госдепартамент сообщил, что США приветствуют готовность КНР к переговорам по контролю над вооружениями и пригласят китайскую делегацию на переговоры с РФ в Вене по этому вопросу. Там отмечалось, что США также рекомендуют Китаю как можно скорее встретиться с Россией для рассмотрения дальнейших шагов по трехсторонним переговорам о контроле над вооружениями.
Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая ФУ Цун
8 июля, 05:55
Россия не просила Китай присоединиться к переговорам по разоружению с США
"Мы обратили внимание на заявление госдепартамента. Позиция Китая крайне четкая, мы выступаем против так называемых трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями, США это прекрасно знают", - отметил китайский дипломат.
По словам Чжао Лицзяня, "США по-прежнему ведут себя навязчиво и даже искажают позицию китайской стороны, это как раз и демонстрирует, что доводы США о так называемых трехсторонних переговорах не серьезны и не искренни, они представляют собой лишь трюк, продиктованный политическими целями".
"Международное сообщество отчетливо все видит, действия США никого не смогут обмануть", - добавил он.
В свою очередь директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун ранее на этой неделе заявил, что Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, но только если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая.
РФ и США в июне провели в Вене встречу по контролю над вооружениями и договору СНВ. Вторая встреча запланирована там же, ориентировочно в конце июля – начале августа.
Посол РФ в США Анатолий Антонов
8 июля, 23:41
Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.
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Чжао ЛицзяньСергей ЛавровМИД КНРКитайВашингтон (город)СШАВ мире
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