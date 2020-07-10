Представитель ВОЗ в России рассказала о работе над вакциной от COVID-19

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. К настоящему моменту заявлено более 140 вакцин-кандидатов против COVID-19, они находятся на разных стадиях испытаний, и пока никто не знает, будет ли вакцина от К настоящему моменту заявлено более 140 вакцин-кандидатов против COVID-19, они находятся на разных стадиях испытаний, и пока никто не знает, будет ли вакцина от коронавируса утверждена до конца года, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) в России Мелита Вуйнович

"Есть общая платформа, где разработчики вакцин заявляют о своей разработке. На тот момент было восемь, сейчас даже выше – десять (предложенных от России - ред.). В целом в мире более 140 вакцин-кандидатов, и они заявили, что находятся в фазе исследований – доклинической или клинической. Это число постоянно меняется. Как кто-то переходит к фазе клинических исследований, то статус на сайте ВОЗ меняется", - сообщила Вуйнович.

По ее словам, в целом сейчас более 10 вакцин находятся в фазе клинического исследования.

"Этого я не знаю. Этого никто не знает. Даже те, кто разрабатывает. Потому что все зависит от результатов клинических исследований", - сказала представитель ВОЗ в ответ на вопрос о том, каковы шансы получить вакцину от COVID-19 до конца года.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.