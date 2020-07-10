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Представитель ВОЗ в России рассказала о работе над вакциной от COVID-19
К настоящему моменту заявлено более 140 вакцин-кандидатов против COVID-19, они находятся на разных стадиях испытаний, и пока никто не знает, будет ли вакцина от РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:28
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
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353
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Представитель ВОЗ в России рассказала о работе над вакциной от COVID-19

10:43 10.07.2020 (обновлено: 12:28 10.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСпециальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. К настоящему моменту заявлено более 140 вакцин-кандидатов против COVID-19, они находятся на разных стадиях испытаний, и пока никто не знает, будет ли вакцина от коронавируса утверждена до конца года, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Есть общая платформа, где разработчики вакцин заявляют о своей разработке. На тот момент было восемь, сейчас даже выше – десять (предложенных от России - ред.). В целом в мире более 140 вакцин-кандидатов, и они заявили, что находятся в фазе исследований – доклинической или клинической. Это число постоянно меняется. Как кто-то переходит к фазе клинических исследований, то статус на сайте ВОЗ меняется", - сообщила Вуйнович.
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По ее словам, в целом сейчас более 10 вакцин находятся в фазе клинического исследования.
"Этого я не знаю. Этого никто не знает. Даже те, кто разрабатывает. Потому что все зависит от результатов клинических исследований", - сказала представитель ВОЗ в ответ на вопрос о том, каковы шансы получить вакцину от COVID-19 до конца года.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью >>
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