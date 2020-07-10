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В Узбекистане вновь приостановят внутренние пассажирские перевозки
Министерство транспорта Узбекистана с 13 июля вновь приостановит внутреннее пассажирское транспортное сообщение из-за роста числа заболевших коронавирусом... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ташкент
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, ташкент, узбекистан

В Узбекистане вновь приостановят внутренние пассажирские перевозки

10:43 10.07.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет . Архивное фото
ТАШКЕНТ, 10 июл – РИА Новости. Министерство транспорта Узбекистана с 13 июля вновь приостановит внутреннее пассажирское транспортное сообщение из-за роста числа заболевших коронавирусом COVID-19 в республике, заявил в пятницу пресс-секретарь ведомства Навруз Ашурматов.
В Узбекистане из-за роста числа заболевших COVID-19 с 10 июля до 1 августа вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
"С 13 июля в Узбекистане приостанавливаются воздушные и железнодорожные перевозки на внутренних маршрутах", - сказал Ашурматов в ходе онлайн-брифинга.
Представитель минтранса добавил, что с 10 июля также ограничивается движение автобусов между регионами. "Разрешается организовывать автобусные рейсы по вывозу граждан из пограничных пунктов в карантинные зоны", - добавил Ашурматов.
По данным МВД страны, с 10 июля движение автотранспорта между регионами вновь запрещено, общественный транспорт работать не будет. Передвижение на личном автотранспорте без специального разрешения (стикера) возможно только утром с 7.00 до 10.00 (с 5.00 до 8.00 мск) и вечером – с 17.00 до 20.00 (с 15.00 до 18.00).
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В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру пятницы число зарегистрированных случаев составило 11 723, скончались 52 пациента, 7287 выздоровели. По данным ведомства, 464 новых случая – это очередной антирекорд числа заболевших за сутки. Показатель самого высокого прироста заболевания обновляется третьи сутки подряд: утром 9 июля было зафиксировано 421, 8 июля – 379 инфицированных.
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Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работали объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТашкентУзбекистан
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