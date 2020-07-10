Выяснилось, как три разные группы туристов сейчас планируют свой отдых

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аналитики Ассоциации туроператоров России выделили три поведенческие модели, которым различные группы российских туристов следуют при планировании и покупке путевок, Аналитики Ассоциации туроператоров России выделили три поведенческие модели, которым различные группы российских туристов следуют при планировании и покупке путевок, сообщает АТОР.

По словам исполнительного директора Ассоциации Майи Ломидзе, распределение примерно 40, 40 и 20 процентов.

Первая группа туристов после карантинных ограничений хочет вырваться на любой отдых. Это может быть бюджетная поездка на море или к любому доступному водоему, на турбазу, в загородный отель, поездка на собственном авто по своему или близлежащему региону. Вопросы безопасности для этой, довольно массовой, группы туристов не очень важны. Эти люди, как правило, не очень верят в опасность вируса, зато безусловным приоритетом для них является доступная цена отдыха.

Вторая группа — уделяет большее значение именно безопасности, однако также в первую очередь ориентируется на цену: в этом клиентском сегменте невысокая платежеспособность. Эти люди будут приобретать туристический продукт только при хорошем балансе доступной цены и доказательств безопасности своего отдыха.

"Наконец, третья группа сегодняшних клиентов турбизнеса – не столь массовая, но обеспеченная аудитория, выбирающая безопасный отдых, — говорит Майя Ломидзе. — В условиях закрытия границ именно ажиотажный спрос со стороны этого сегмента породил удивительную ситуацию, когда люксовые объекты размещения на российском Черном море на 100 процентов загружены вплоть до конца сентября".