https://ria.ru/20200710/1574154489.html
Выяснилось, как три разные группы туристов сейчас планируют свой отдых
Аналитики Ассоциации туроператоров России выделили три поведенческие модели, которым различные группы российских туристов следуют при планировании и покупке... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:51
2020-07-10T10:52
туризм
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туризм
туристы
майя ломидзе
черное море
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, туризм, туристы, майя ломидзе, черное море, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Аналитики Ассоциации туроператоров России выделили три поведенческие модели, которым различные группы российских туристов следуют при планировании и покупке путевок, сообщает
АТОР.
По словам исполнительного директора Ассоциации Майи Ломидзе, распределение примерно 40, 40 и 20 процентов.
Первая группа туристов после карантинных ограничений хочет вырваться на любой отдых. Это может быть бюджетная поездка на море или к любому доступному водоему, на турбазу, в загородный отель, поездка на собственном авто по своему или близлежащему региону. Вопросы безопасности для этой, довольно массовой, группы туристов не очень важны. Эти люди, как правило, не очень верят в опасность вируса, зато безусловным приоритетом для них является доступная цена отдыха.
Вторая группа — уделяет большее значение именно безопасности, однако также в первую очередь ориентируется на цену: в этом клиентском сегменте невысокая платежеспособность. Эти люди будут приобретать туристический продукт только при хорошем балансе доступной цены и доказательств безопасности своего отдыха.
"Наконец, третья группа сегодняшних клиентов турбизнеса – не столь массовая, но обеспеченная аудитория, выбирающая безопасный отдых, — говорит Майя Ломидзе. — В условиях закрытия границ именно ажиотажный спрос со стороны этого сегмента породил удивительную ситуацию, когда люксовые объекты размещения на российском Черном море на 100 процентов загружены вплоть до конца сентября".
По мнению аналитической службы АТОР, эти особенности потребительского поведения целесообразно учитывать всем участникам рынка при формировании их планов и ассортимента предложений.