The Rolling Stones выпустила не изданную ранее песню и клип на нее

Участники британской рок-группы The Rolling Stones выпустили на всех цифровых площадках одну из трех не изданных ранее песен "Criss Cross" и опубликовали на YouTube клип на нее, сообщает Billboard.

В трек-листе будет еще две песни The Rolling Stones, которые ранее не слышали поклонники: "All the rage" и "Scarlet". Последнюю записали с гитаристом-виртуозом Джимми Пейджем из Led Zeppelin и басистом Риком Гречем из Blind Faith.