В Алтайском крае выявили 240 новых случаев COVID-19

"На 10 июля в Алтайском крае зарегистрировано 240 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией... Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 5361 человек, в том числе 536 детей до 17 лет включительно", - говорится в сообщении.

За сутки скончалось два человека: один от COVID-19, один по иным причинам. Всего скончалось 119 человек, в том числе 51 случай от COVID-19, 65 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.