В ВОЗ рассказали, как можно предотвратить вторую волну COVID-19 в России

"Только тогда мы можем предупредить эту ситуацию. Да, возможно, это будет требовать усилий всех: и системы здравоохранения, и эпидемиологических служб, и всех других органов.... Надо понимать, что единичные случаи и дальше будут. Однако пресечь их передачу можно, если система здравоохранения будет идентифицировать больных, отслеживать все контакты и изолировать их на две недели. Вторая волна – это буквально как волна: началась маленькая, а потом идет наверх", - резюмировала представитель ВОЗ.