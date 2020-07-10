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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574154366.html
В ВОЗ рассказали, как можно предотвратить вторую волну COVID-19 в России
Предотвратить вторую волну распространения COVID-19 в России можно, если во время идентифицировать больных, отслеживать контактировавших с ними людей и... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:09
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, общество

В ВОЗ рассказали, как можно предотвратить вторую волну COVID-19 в России

10:37 10.07.2020 (обновлено: 11:09 10.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди в масках
Люди в масках
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди в масках. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Предотвратить вторую волну распространения COVID-19 в России можно, если во время идентифицировать больных, отслеживать контактировавших с ними людей и изолировать их на две недели, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"В России фиксируется около 6 тысяч случаев заражения коронавирусом ежедневно, в Москве – где-то 600 каждый день. Если бы сейчас начался новый рост – это означало бы второй пик. Но если это число снизится по России на 100 случаев за сутки, а потом начнет расти и за неделю-две достигнет 1-2 тысяч в день – тогда мы будем говорить о второй волне", - сказала Вуйнович.
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По ее словам, необходимо думать о том, как управлять движением вируса через население, обнаруживать инфицированных людей, чтобы они получили качественную медицинскую помощь и при этом отслеживать тех, кто с ними контактировал, и изолировать их, чтобы избежать распространения вируса.
"Только тогда мы можем предупредить эту ситуацию. Да, возможно, это будет требовать усилий всех: и системы здравоохранения, и эпидемиологических служб, и всех других органов.... Надо понимать, что единичные случаи и дальше будут. Однако пресечь их передачу можно, если система здравоохранения будет идентифицировать больных, отслеживать все контакты и изолировать их на две недели. Вторая волна – это буквально как волна: началась маленькая, а потом идет наверх", - резюмировала представитель ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью >>
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